Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh sinh hoạt chi bộ tại nơi cư trú

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã thông tin một số kết quả về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2019; công tác phát triển, xây dựng đô thị Vinh;...

Theo đó, ngay từ đầu năm tỉnh xây dựng kịch bản giao nhiệm vụ rõ cho các ngành, địa phương cố gắng thực hiện được nên năm nay, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 tăng 9,03% so với năm 2018.

GRDP bình quân đầu người ước đạt 43,08 triệu đồng; thu ngân sách đạt khoảng 15.500 tỷ đồng. Nghệ An đã có 258/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 59,9%; bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên…

Từ kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng phân tích những thuận lợi, khó khăn trên các khu vực kinh tế, gồm: nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, qua đó trao đổi những quan điểm, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thông tin đến các đảng viên trong chi bộ một số kết quả về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2019. Ảnh: Thành Duy Trong đó, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, trước hết tỉnh xác định, phải phát huy nội lực, nhất là của các doanh nghiệp và các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn; đồng thời chú trọng thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn để vừa tạo việc làm, đóng góp cho tăng trưởng, thu ngân sách, song đồng thời cũng góp phần mang đến cung cách làm ăn mới.



Với những kết quả đạt được, vừa qua sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Bộ Chính trị đã đánh giá, Nghệ An phát triển khá nhanh và bền vững. Minh chứng là quy mô nền kinh tế Nghệ An đứng thứ 10 cả nước, thu ngân sách đứng thứ 17 cả nước.

Tuy nhiên, tỉnh còn thiếu sự bứt phá. Chia sẻ băn khoăn và cũng là trăn trở này, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng Nghệ An trở thành một tỉnh khá nhưng Bác Hồ hằng mong muốn.



Bí thư Tỉnh ủy cũng trao đổi về công tác: xây dựng Đảng; xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; công tác cán bộ... Trong đó, đối với công lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị, đồng chí khẳng định trong công việc, đầu tiên lãnh đạo phải nghiêm túc, tức là phải tuân thủ chuẩn mực, quy định.

Các đồng chí ủy viên cấp ủy thường xuyên sinh hoạt với các đảng viên để vừa trao đổi, vừa tiếp nhận thông tin, góp phần thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác cán bộ được thực hiện trên tinh thần công tâm, khách quan, dân chủ…

Khối 4, phường Trường Thi, TP. Vinh có 228 hộ với 940 khẩu. Chi bộ có 106 đảng viên, trong đó có 105 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Cuối năm 2019, toàn khối có 217 hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, 158 hộ đạt “gia đình thể thao”, 217 hộ gia đình đạt “gia đình học tập”; chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Bước sang năm 2020 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp, trước hết ngay từ chi ủy, chi bộ cần chuẩn bị để tổ chức tốt đại hội; bên cạnh đó, đồng chí cũng trao đổi về một số giải pháp trọng tâm để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2020, như: tập trung phát triển các vùng, lĩnh vực trọng điểm; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng…

Vừa qua, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Thời gian tới sẽ đảm nhận vị trí công tác mới, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn chi bộ, các đảng viên khối 4, phường Trường Thi luôn luôn ủng hộ đồng chí.

Đồng chí Trần Nguyên Ngọc - Bí thư Chi bộ khối 4, phường Trường Thi, TP. Vinh phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Nguyên Ngọc - Bí thư Chi bộ khối 4, phường Trường Thi, TP. Vinh chia sẻ, trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thường xuyên gắn bó, trao đổi với chi ủy, chi bộ và luôn luôn quan tâm cả về tư tưởng, phương pháp, tinh thần và vật chất để xây dựng khối; được nhân dân khối phố quý trọng.



Thay mặt chi bộ và nhân dân khối, đồng chí Trần Nguyên Ngọc chúc mừng đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được phân công nhiệm vụ mới và bày tỏ mong muốn đồng chí sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân; tiếp tục quan tâm, theo dõi, giúp đỡ Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.