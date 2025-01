Xây dựng Đảng Đồng chí Nguyễn Thị Nga được bầu tái giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 19/1, Đảng bộ phường Hưng Bình, thành phố Vinh trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Dự đại hội có các đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thành ủy Vinh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành của thành phố Vinh. Cùng đại diện Đảng ủy 23 phường, xã trực thuộc Đảng bộ thành phố Vinh. Đại hội triệu tập 237 đại biểu chính thức.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL

Khởi sắc toàn diện

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy phường Hưng Bình đã tập trung lãnh đạo thúc đẩy phát triển kinh tế với nhiều giải pháp. Kinh tế tăng trưởng khá với tốc độ bình quân 8,8%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 174,8 triệu đồng/người/năm (tăng 67,3 triệu đồng so với năm 2020), đạt 100% KH. Giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2025 ước đạt 3.844 tỷ đồng/chỉ tiêu đại hội đến năm 2025 là 3.800 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình, thành phố Vinh báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 -2025.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại đa dạng; có nhiều doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả trên địa bàn; thu nhập bình quân đầu người cao, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo.

Dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ qua là phường đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị làm thay đổi diện mạo đô thị phường theo hướng hiện đại, đồng bộ, sáng, xanh, sạch, đẹp; tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh được nhân dân đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao.

Kết quả, trong nhiệm kỳ có 22 dự án do UBND phường làm chủ đầu tư đã được triển khai với tổng giá trị 120,4 tỷ đồng. Nhiều tuyến đường nâng cấp, làm mới, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khang trang, hiện đại như: Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Đức Cảnh,...

Đồng chí Hồ Thị Nhàn - Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Bình, thành phố Vinh báo cáo tham luận tại đại hội. Ảnh: TL

Trong nhiệm kỳ, phường đã huy động nhân dân được 10,6 tỷ đồng, 2.400 ngày công và 103m2 đất để nâng cấp 2.132m đường giao thông, điện chiếu sáng, 537 mét mương thoát nước; nâng cấp và nạo vét 1.890m. Vận động xã hội hóa để xây dựng vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ gần 1 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Bộ mặt phường ngày càng khang trang, hiện đại, đồng bộ, văn minh.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể. Chất lượng giáo dục được nâng lên; cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư. Quản lý, phát triển tốt loại hình giáo dục tư thục bậc mầm non. Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Phường được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện. An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu biểu quyết số lượng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Bình, thành phố Vinh nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: TL

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu từ sau Đại hội Đảng bộ ước tính đến tháng 12/2024: Tổng số chỉ tiêu đề ra: 41 chỉ tiêu cụ thể/5 nhóm chỉ tiêu; kết quả: 45/41 chỉ tiêu đạt.

Với những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 -2025 từ những bài học kinh nghiệm quý báu, sự đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “ Đoàn kết – Kỷ cương - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển”, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm, xây dựng phường Hưng Bình ngày càng giàu mạnh, bền vững; xứng đáng là đô thị văn minh, là một trong những phường trung tâm về thương mại, dịch vụ của thành phố, là nơi đáng sống.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TL

Nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị văn minh

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh ghi nhận, biểu dương và ghi nhận những kết quả của Đảng bộ và nhân dân phường Hưng Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy phường Hưng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kinh tế đêm. Phát huy lợi thế vị trí trung tâm và hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hình thành các tuyến phố chuyên doanh ở đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Đức Cảnh. Làm tốt công tác thu ngân sách gắn với chống thất thu hiệu quả.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, đất đai. Đẩy mạnh huy động nội lực cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị, nhất là tại các tuyến đường nội khối, liên khối tạo diện mạo, bộ mặt cảnh quan đô thị phường sáng, xanh, sạch, đẹp. Phường cần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị văn minh theo hướng bền vững. Quan tâm, chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội, chính sách an sinh xã hội, phấn đấu xóa bỏ hoàn toàn hộ cận nghèo trên địa bàn phường.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL

Cùng đó, giữ vững phường sạch về ma túy, công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó phường Hưng Bình cần quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện các phong trào chung của phường.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Bình, thành phố Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TL

Đồng chí Bí thư Thành ủy Vinh đề nghị: Ngay sau đại hội, Đảng ủy cần sớm xây dựng và triển khai chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội kịp thời, có hiệu quả, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Bình nhiệm kỳ 2025 -2030, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Nga được bầu tái giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Giá trị sản xuất trên địa bàn đến năm 2030 đạt 6.048 tỷ đồng.

- Giá trị gia tăng trên địa bàn đến năm 2030 đạt 2.393 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9 – 10 %.

- Cơ cấu giá trị gia tăng theo ngành đến năm 2030: Công nghiệp - xây dựng: 28-28,5 %; Dịch vụ: 71,5-72 %.

- Giá trị gia tăng bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 245-250 triệu đồng/người/năm.

- Tổng thu ngân sách phường đến năm 2030 đạt 62,865 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đến 2030 đạt 10.000-10.500 tỷ đồng.

Số lao động được giới thiệu việc làm hằng năm: 160 người

- Tỷ lệ hộ nghèo: 0%; phấn đấu đến năm 2030 giảm hộ cận nghèo còn 0%, Trường chuẩn quốc gia: 3/3 trường duy trì chuẩn mức I, 1 trường đạt chuẩn mức II.

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: 92%

- Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.