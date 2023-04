Đồng chí Phan Đình Trạc trao hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo 11 địa phương miền núi của tỉnh Nghệ An

Sáng 1/4, tại huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương gặp mặt cán bộ lãnh đạo chủ chốt 11 huyện, thị miền núi và nguyên lãnh đạo 6 huyện miền núi Tây Bắc của tỉnh; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo 11 huyện, thị miền núi của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Chương trình có sự tham dự của bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Trưởng ban quản lý Đền Chung Sơn, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Nghệ An có diện tích tự nhiên gần 16.500 km2, trong đó diện tích khu vực miền núi phía Tây tỉnh chiếm 83%. Vùng miền Tây Nghệ An gồm 11 huyện, thị, trong đó 27 xã của 6 huyện có biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh (Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn) của nước bạn Lào. Dân số toàn vùng gần 1,2 triệu người, trong đó có hơn 491.000 người là đồng bào các dân tộc thiểu số như: Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ đu.

Đây là khu vực có đời sống kinh tế - xã hội còn tương đối khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn mức bình quân của cả tỉnh.

Tại cuộc gặp mặt, trò chuyện cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các huyện, thị khu vực miền Tây Nghệ An, đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ xúc động khi được gặp lại các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 11 huyện miền Tây của tỉnh; cảm ơn các đồng chí đã đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ, kề vai sát cánh trong 32 năm đồng chí công tác ở tỉnh.

Chia sẻ những tình cảm sâu nặng với quê hương; bày tỏ càng xa quê hương, càng mong muốn có điều kiện cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, nhân dịp này, thông qua kêu gọi, vận động, đồng chí Phan Đình Trạc trao nguồn hỗ trợ 11 huyện miền núi của tỉnh, mỗi địa phương được hỗ trợ xây 10 căn nhà cho hộ nghèo, trị giá mỗi căn 50 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm luôn hướng về quê hương, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quê hương phát triển, đặc biệt là khu vực miền Tây còn nhiều khó khăn vất vả của đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Bí thư Tỉnh uỷ chia sẻ thêm, tỉnh Nghệ An triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo rất bài bản, với tâm huyết, trách nhiệm rất cao; thành lập Ban Chỉ đạo chương trình từ tỉnh đến cơ sở, thành lập tổ công tác ở thôn, xóm, khối, bản để huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện mục tiêu đến năm 2025 cơ bản xoá nhà dột nát, tạm bợ của hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở. Trong đó, mục tiêu năm 2023 là hoàn thành 5.500 - 6.000 căn nhà.

Bí thư Tỉnh ủy đề cập đến hoạt động xây nhà tại Kỳ Sơn, Tương Dương… thời gian vừa qua và bày tỏ niềm vui khi người dân các địa phương ủng hộ, đồng thuận, chung sức, chung lòng gọi đây là “ngày hội làm nhà”, lan toả không khí sẻ chia ấm áp nghĩa tình. Đến nay có 133 đơn vị đã đăng ký với tổng số tiền 551 tỷ đồng, tương đương 10.720 căn nhà. Tỉnh Nghệ An sẽ cố gắng kết nối, tổ chức xây dựng khoa học, đúng tiến độ để các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở được thụ hưởng sớm nhất.

Nghệ An là địa phương có diện tích rộng nhất cả nước, với trên 83% diện tích là đồi núi cao, địa hình dốc và chia cắt, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nên điều kiện sống của một bộ phận nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về nhà ở. Mặc dù các cấp ủy Đảng, chính quyền đã rất nỗ lực trong công tác giảm nghèo nhưng đến nay toàn tỉnh còn hơn 55.000 hộ nghèo, hơn 53.000 hộ cận nghèo; trong đó 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Chính vì vậy, nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương tổ chức Lễ phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025. Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo, trong đó ở cấp tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Nghệ An phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo sinh sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sinh hoạt và sử dụng; thay vào đó có được ngôi nhà đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng)./.