Thời sự Đồng chí Võ Thị Minh Sinh thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam Chào mừng đất nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 15/4, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà một số người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Vinh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, động viên thương binh 1/4 Nguyễn Hữu Cảnh, ở khối 10, phường Bến Thủy. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đi có các đồng chí: Phan Đình Đạt - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ và thành phố Vinh, phường Bến Thuỷ.

Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi sức khoẻ, tặng quà thương binh ¼ Nguyễn Hữu Cảnh, 75 tuổi, ở khối 10, phường Bến Thuỷ (thành phố Vinh).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, cấp tỉnh và thành phố Vinh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với thương binh Nguyễn Hữu Cảnh. Ông đã dành cả tuổi thanh xuân cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đã để lại chiến trường một phần máu thịt của mình. Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc thương binh Nguyễn Hữu Cảnh vui khoẻ, là chỗ dựa tinh thần cho gia đình.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho thương binh 1/4 Nguyễn Hữu Cảnh, ở khối 10, phường Bến Thuỷ. Ảnh: Mai Hoa



Phó Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Nghệ An là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cả về sức người, sức của cho các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Toàn tỉnh có trên 45.000 liệt sĩ, trong đó có nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt và chưa được định danh được tên, quê quán; gần 53.000 thương binh, bệnh binh và hàng nghìn Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thế hệ hôm nay và mai sau luôn luôn ghi nhớ, tri ân sự hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ; các thương binh và bệnh binh - những người đã dành cả tuổi thanh xuân tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đã để lại một phần cơ thể tại các chiến trường, vì Tổ quốc thiêng liêng, vì độc lập tự do của đất nước, hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo thành phố Vinh chụp ảnh cùng vợ chồng thương binh 1/4 Nguyễn Hữu Cảnh, ở khối 10, phường Bến Thuỷ. Ảnh: Mai Hoa



Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu, 102 tuổi, ở khối 13, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh. Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu sinh được 3 người con; trong đó có 2 con đã anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu. Ảnh: Mai Hoa



Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn sự hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu - người “mang nặng, đẻ đau”, tần tảo nuôi dưỡng những người con yêu thương, quý giá của mình và khi trưởng thành đã dâng hiến cho Tổ quốc để xây đắp hoà bình, thống nhất đất nước.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xúc động trước sự hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu. Ảnh: Mai Hoa

Bày tỏ tình cảm xúc động trước sự hi sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh hứa cùng các cấp, ngành luôn cố gắng, nỗ lực công tác, góp phần xây dựng đất nước và quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.