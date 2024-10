Đồng chí Võ Trọng Ân - một đường cách mạng, một lòng son

“

Năm 1950, trước tình hình phức tạp ở khu vực miền núi giáp biên giới Nghệ An - Lào, đồng chí Võ Trọng Ân đã được Khu ủy điều về Nghệ An làm Trưởng ban đặc biệt Công an tỉnh. Với trọng trách mới được giao, đồng chí đã phối hợp với Tỉnh đội và các lực lượng quốc phòng - an ninh khác đưa ra những quyết định đúng, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền vùng tự do Liên khu 4, trong đó có Nghệ An.