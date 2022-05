ĐT Việt Nam hào hứng tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp Afghanistan

Tin mới

Vở diễn 'Nợ nước non' - xúc động hình ảnh của 20 năm đầu cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) - Vở diễn “Nợ nước non” khắc họa 20 năm đầu trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa ra mắt công chúng dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp công chúng có một cái nhìn đầy đủ và rõ nét hơn về thời niên thiếu, những bước ngoặt tác động mạnh đến tư tưởng của Người, cho đến khi Người ra đi tìm đường cứu nước…

Tự hào phát triển cùng quê hương (Baonghean.vn) - Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, BIDV Nghệ An luôn đồng hành với những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Nghệ An và BIDV Việt Nam. Mặc dù có sự khác nhau về quy mô, tính chất hoạt động, về thời gian và không gian, về tên gọi và ngành chủ quản… nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực vươn lên của BIDV Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy sông tự vẫn (Baonghean.vn) - Sáng 27/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cho biết vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy xuống sông Hiếu (thị xã Thái Hòa) tự vẫn.

UBND thành phố Vinh kiến nghị thu hồi khu đất thực hiện Dự án Vườn Cam Nghi Ân (Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh liên quan đến khu đất thực hiện dự án duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân do Công ty TNHH Một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An làm chủ đầu tư đến nay vẫn trong tình trạng hoang hoá, ngày 25/5/2022, UBND TP. Vinh có Công văn số 2575/UBND-TNMT kiến nghị UBND tỉnh thu hồi khu đất trên.

Thêm mảng xanh ở Nhà máy Xi măng sông Lam 2 (Baonghean.vn) - Ở Nhà máy Xi măng sông Lam 2, công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan và trồng cây xanh đang được quan tâm tạo nên mảng xanh mát tạo điều kiện cho công tác sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với doanh nghiệp trao tặng máy kéo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (Baonghean.vn) - Sáng 27/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP tổ chức lễ trao tặng 30 máy kéo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng thiên tai và đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cần sự vào cuộc đồng bộ để xử lý nạn quấy rối đòi nợ (Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An phản ánh, nhiều đơn vị đã có văn bản cảnh báo tới cán bộ, nhân viên, đồng thời có những động thái tích cực. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm tình trạng này, đã đến lúc cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều đơn vị.

Kết nối các điểm du lịch biển ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Với bờ biển dài, phong cảnh đẹp và nhiều làng nghề chế biến hải sản, Nghệ An có ưu thế trong phát triển du lịch biển - nghỉ dưỡng. Loại hình du lịch này đã và đang chiếm lượng khách và doanh thu lớn nhất trong hoạt động du lịch của tỉnh. Để phát huy ưu thế, việc liên kết các điểm đến, mở rộng không gian du lịch biển là vấn đề cần được quan tâm trong thời điểm hiện nay.

Giải pháp thu hồi tạm ứng và vốn đã thanh toán cao hơn giá trị quyết toán (Baonghean.vn) - Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An luôn tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN đảm bảo chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn định mức và dự toán được giao, vừa đảm bảo giữ được kỷ cương, kỷ luật tài chính, vừa thông thoáng; đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đơn vị sử dụng ngân sách. KBNN đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng quy định, không đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức...

Nghệ An: Người dân hốt hoảng tháo chạy vì ‘hố tử thần’ xuất hiện dưới nền nhà (Baonghean.vn) - Đang ngủ thì vợ chồng chị Nga bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn, sau đó là nền nhà dần bị sụt lún.

Mỹ cảnh báo Ukraine về việc sử dụng vũ khí NATO tấn công vào lãnh thổ Nga Nếu Ukraine sử dụng các loại vũ khí do NATO cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, điều này có thể gây chia rẽ trong liên minh quân sự và làm leo thang xung đột.

Vì sao Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A chậm hoàn thành? (Baonghean.vn) - Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Thế nhưng, đoạn đi qua địa bàn huyện Đô Lương vẫn đang vướng mắc về mặt bằng với khoảng 600m, nằm rải rác ở xã Nhân Sơn và xã Xuân Sơn...

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ Ngày 26/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và đồng chí Đinh Quý Nhân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Thuận thiên nhiên: Tiêu chí mới mà cũ trong tìm kiếm không gian sống (Baonghean.vn) - Thiên nhiên là nền tảng của sự sống và những dòng sông được xem là nơi khởi nguồn văn minh loài người. Ngày nay, khi chất lượng cuộc sống ngày càng cao, tiêu chí về nơi ở tốt thêm khắt khe, con người lại tìm về những miền đất “thuận thiên nhiên” để làm nơi gắn bó.

Nhan sắc hotgirl người Tày được so sánh với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi Thu Hà - nữ diễn viên gây “sốt” trong Thương ngày nắng về được khen ngợi vì sở hữu nét đẹp “thần tiên tỷ tỷ” giống Lưu Diệc Phi. Ít ai biết rằng, mỹ nhân 2k từng phải đối diện với quá khứ “tăm tối”, đầy nỗi đau và nước mắt.



Nghệ An triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 (Baonghean.vn) - Trong Tháng hành động phòng, chống ma tuý (PCMT) - tháng 6 năm 2022, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành chức năng, các địa phương tập trung lực lượng tấn công trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai.

Người đàn ông đi xe máy rơi xuống kênh thủy lợi tử vong (Baonghean.vn) - Người dân địa phương phát hiện chiếc xe máy rơi xuống mương nước ngập phần bánh trước, nghi có người tử vong nên báo cho chính quyền địa phương.

Đại biểu Quốc hội Nghệ An: Quy định cụ thể để tránh lạm dụng kỹ thuật trong khám, chữa bệnh (Baonghean.vn) - Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cần bổ sung thêm quy định sử dụng kỹ thuật trong khám, chữa bệnh để tránh lạm dụng nhằm giảm thời gian, thủ tục, chi phí cho người bệnh, cũng như giảm chi của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Sửa Luật Thanh tra: Nên bỏ hay duy trì mô hình thanh tra cấp huyện? (Baonghean.vn) - Liên quan đến dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), về mô hình tổ chức thanh tra cấp huyện, quá trình thảo luận còn có 2 luồng ý kiến: thứ nhất là tán thành việc tiếp tục duy trì mô hình tổ chức thanh tra huyện và thứ hai là không tổ chức cơ quan thanh tra cấp huyện.

Bí tiền tiêu xài, gã trai đẹp mã đột nhập tiệm vàng, cửa hàng điện thoại (Baonghean.vn) - Nguyễn Văn Thành đã đột nhập vào nhiều cửa hàng vàng bạc, điện thoại trên địa bàn thành phố Vinh lấy nhiều mặt hàng trị giá hàng trăm triệu đồng.

TH School chào đón những sinh viên năm nhất về dự lễ tốt nghiệp đặc biệt (Baonghean.vn) - Hệ thống Trường TH School vừa kết thúc năm học 2021 - 2022 một cách trọn vẹn với lễ tốt nghiệp đặc biệt tại trường dành cho học sinh khối 12 của cả hai năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022.

Cửa Lò kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai (Baonghean.vn) - Trong phiên họp định kỳ tháng 5, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò đã nghe và cho ý kiến về công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Vợ dùng hung khí đánh chồng câm điếc đến tử vong (Baonghean.vn) - Khi được Hội đồng xét xử hỏi về mục đích cũng như lý do đánh chồng, Hoàng Thị Ngân chỉ bình thản trả lời “Lúc đó, bị cáo như con súc vật, đánh chồng không vì mục đích gì và cũng không nghĩ được gì”.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/5 (Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự án Luật Cảnh sát cơ động; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Kỳ Sơn; Báo Nghệ An đạt 2 giải Báo chí Toàn quốc về Phòng chống thiên tai; Công an Nghệ An triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công từ ngày 1/6... là những thông tin nổi bật ngày 26/5.

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 (Baonghean.vn) - Năm nay Tháng hành động vì trẻ em được triển khai với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Cậu đánh cháu chết vì không nghe lời (Baonghean.vn) - Bực tức vì cháu không nghe lời và thách đánh, Lô Văn Khằm đã rút ống tre cắm ở bãi đất trống đánh vào người anh B. khiến nạn nhân vỡ xương hộp sọ, tử vong.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện thành công ca phẫu thuật 'Bắc cầu chủ - vành' đầu tiên (Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã hoàn thiện các phương pháp điều trị bệnh động mạch vành, mang lại cơ hội khám chữa bệnh tốt hơn nữa cho người bệnh tại Nghệ An và các tỉnh khu vực trong bệnh lý tim mạch chuyên sâu.