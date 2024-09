HLV Park Hang-seo bất ngờ nhận đề nghị khủng; Công an Hà Nội thắng 'tuyển Singapore thu nhỏ'

Công an Hà Nội có một khởi đầu hoàn hảo ở Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup với hai trận toàn thắng.

Công an Hà Nội (áo đỏ) đánh bại Lion City Sailors 5-0, trong đó có cú hat trick của Leonardo Artur.

Dù là chủ nhà, nhưng Công an Hà Nội tiếp cận trận đấu rất thận trọng bởi vị khách đến từ Singapore ngoài những tuyển thủ quốc gia, còn có những cựu cầu thủ từng chơi ở giải ngoại hạng Hà Lan, rồi giá trị chuyển nhượng trên sàn quốc tế của họ đều áp đảo so với Công an Hà Nội.

Tuy nhiên đối thủ không quá thách thức so với Công an Hà Nội, đội bóng thủ đô đã lần lượt ghi đến 5 bàn thắng.

Năm của thắng của chủ sân Hàng Đẫy cho công Leonardo Artur cú hat trick vào các phút 30, 70 và 85, Đình Bắc (phút 60 và Văn Đô (phút 66).

Thật lạ, do đại diện Singapore đang vô đối giải trong nước và đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 15 lượt trận, cùng với đó là dàn cầu thủ rất chất lượng từ tuyển thủ Singapore cho đến ngoại binh, có giá trị trên sàn chuyển nhượng cực cao nhưng thua quá dễ dàng Công an Hà Nội.

