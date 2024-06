Kinh tế Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 12/6 Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 – cấp 3.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN

(Ngày và đêm 12/6/2024)

* Khu vực đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ: 28 – 35 o C

- Độ ẩm: 80 – 90%

* Khu vực trung du và vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ: 26 – 36 o C, có nơi trên 36 o C

- Độ ẩm: 80 – 90%

* Khu vực thành phố Vinh

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và có thể có dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ: 28 – 35 o C

- Độ ẩm: 80 – 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và có thể có dông. Gió đông nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 28 – 32 o C

- Độ ẩm: 85 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 – cấp 3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh./.