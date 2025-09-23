Thứ Ba, 23/9/2025
Dự báo tỷ giá Yên Nhật: USD/JPY giảm khi BoJ và Fed đi ngược hướng

Quốc Duẩn 23/09/2025 17:09

Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giảm do kỳ vọng BoJ có thể nâng lãi suất, trong khi Fed được dự báo sẽ còn cắt giảm mạnh.

BoJ thận trọng nhưng để ngỏ khả năng tăng lãi suất

Trong hai phiên gần đây, tỷ giá USD/JPY giảm nhẹ khi giới đầu tư tin rằng sự khác biệt chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới rộng. BoJ phát tín hiệu có thể nâng lãi suất trong tương lai gần, còn Fed lại đang chuẩn bị cho thêm ít nhất hai đợt hạ lãi suất.

Đồng Yên Nhật được hưởng lợi từ kỳ vọng lãi suất cao hơn. Một số thành viên BoJ bày tỏ lo ngại về việc giữ nguyên mức 0,5% trong cuộc họp gần đây, khiến thị trường suy đoán rằng BoJ sẽ hành động cứng rắn hơn. Ngược lại, USD gặp khó khăn vì kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng mạnh hơn do kinh tế Mỹ suy yếu.

Những yếu tố có thể kìm hãm đà tăng của JPY

Dù triển vọng nghiêng về đồng Yên, một số yếu tố vẫn có thể hạn chế sức mạnh của nó. Rủi ro chính trị trong nước và tác động từ các mức thuế quan mới của Mỹ khiến BoJ có thể do dự trong việc nâng lãi suất. Ngoài ra, tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán toàn cầu cũng làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn như JPY.

Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn đang chờ phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, cùng với dữ liệu PMI toàn cầu và chỉ số lạm phát Tokyo, để xác định rõ hơn hướng đi tiếp theo của cặp USD/JPY.

Yếu tố địa chính trị và tác động toàn cầu

Tình hình căng thẳng tại Ukraine, Nga, cũng như xung đột leo thang ở Trung Đông, khiến JPY vẫn duy trì vị thế là đồng tiền trú ẩn an toàn. Ngoài ra, các cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) tại Nhật Bản vào đầu tháng 10 cũng sẽ tác động đến kỳ vọng chính sách của BoJ.

Trong khi đó, Fed đã hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12 và được dự báo sẽ tiếp tục giảm. Thị trường thậm chí đang đặt cược lãi suất ngắn hạn của Mỹ có thể giảm xuống dưới 3% vào cuối năm 2026, làm chênh lệch chính sách với Nhật Bản ngày càng lớn.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY có nguy cơ giảm sâu

Trên biểu đồ kỹ thuật, cặp USD/JPY có khả năng lùi về mốc hỗ trợ quanh 147,20. Nếu thủng ngưỡng này, tỷ giá có thể giảm về 147,00 rồi xuống vùng 146,20, thậm chí thấp hơn quanh 145,50 – mức đáy từ đầu tháng 7.

Ở chiều ngược lại, ngưỡng kháng cự gần nhất nằm tại 148,00 và vùng 148,35 – 148,40. Nếu vượt qua được, USD/JPY có thể hướng đến 149,00, trùng với đỉnh thiết lập trong tháng.

