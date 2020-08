Đưa Nam Đàn phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là quê hương của Bác Hồ kính yêu

Sáng 15/8, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến bạn đọc:

Thưa đoàn chủ tịch!

Thưa toàn thể đại biểu tham dự Đại hội!

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh rất vui mừng tới dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sự kiện chính trị quan trọng, tập trung cao trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng và sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện.



Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và 246 đại biểu chính thức của Đại hội những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể Đại hội!

Qua nghe Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, các ý kiến tham luận của đại biểu hôm nay, chúng ta vui mừng nhận thấy, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, đạt 10,1%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 25 triệu đồng so với năm 2015; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,46%.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Trong sản xuất nông nghiệp đã tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển thêm nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập cao. Công nghiệp, dịch vụ được mở rộng, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, tăng cường. Thường xuyên làm tốt công tác đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào trong và ngoài tỉnh, bạn bè quốc tế đến thăm quê hương của Bác Hồ.

Nhiều thiết chế văn hóa, kinh tế được tích cực triển khai làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị ở Nam Đàn có sự khởi sắc rõ nét. Minh chứng cô đọng nhất về những kết quả đó, Nam Đàn đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới, vượt trước 3 năm so với mục tiêu đề ra và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai Đề án thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Thành tựu mà Đảng bộ huyện Nam Đàn đạt được là kết quả quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện sinh động về ý Đảng, lòng dân, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên và của nhân dân huyện nhà. Kết quả này đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh và tạo được những tiền đề rất cơ bản, quan trọng cho huyện Nam Đàn tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể Đại hội!

Những thành tựu của Nam Đàn là rất tự hào, nhưng so với tiềm năng, vị thế, mong muốn và kỳ vọng thì chúng ta không thể không băn khoăn khi vẫn còn 3 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ qua không đạt kế hoạch. Nam Đàn vẫn là huyện chưa mạnh về phát triển kinh tế; thu ngân sách và tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ chưa cao; sản xuất nông nghiệp nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, việc liên kết theo chuỗi giá trị còn ít, chưa khai thác hết tiềm năng đất nông nghiệp. Chưa có nhiều sản phẩm phục vụ du lịch.

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vẫn còn có những hạn chế nhất định. Việc nêu gương và làm gương của một số cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi, có việc chưa nghiêm; tư tưởng bảo thủ, trông chờ, sớm thỏa mãn vẫn còn len lỏi trong một bộ phận cán bộ và nhân dân.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục phân tích kỹ với thái độ phê bình và tự phê bình cao về những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm để tìm giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Nam Đàn nổi tiếng là vùng “địa linh nhân kiệt”, tiêu biểu truyền thống văn hóa lâu đời, phong phú và đẹp đẽ của xứ Nghệ, quê hương của nhiều anh hùng, hào kiệt, sỹ phu yêu nước nổi tiếng; nhân dân cần cù lao động, kiên cường, quả cảm, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn; vùng đất có nhiều làng nghề, lễ hội, di tích, danh thắng nức tiếng xa gần. Đặc biệt, Nam Đàn là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh Hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Đó là niềm tự hào, là “giá trị vĩnh cửu”, một thế mạnh to lớn của huyện nhà.

Đồng thời, Nam Đàn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, là 1 trong 4 huyện của cả nước được chọn thí điểm phát triển trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025, thời cơ để tiến vượt rất lớn nhưng thách thức cũng không nhỏ trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân toàn huyện phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên tất cả các mặt.

Quá trình chuẩn bị đại hội, cá nhân tôi và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến vào nội dung các văn kiện trình đại hội hôm nay, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn kiện. Tại đại hội hôm nay, tôi nêu và nhấn mạnh một số nội dung để chúng ta cùng thảo luận và quyết định:

Thứ nhất: Nam Đàn cần tập trung khai thác tối đa lợi thế “độc quyền” về du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Thực tế cho thấy, du khách đến với Nam Đàn tuy đông, nhưng mới chỉ dừng lại là tham quan, khách lưu trú ít, chi tiêu của du khách còn thấp.Theo đó, Nam Đàn cần dành sự quan tâm thỏa đáng để thu hút được một số nhà đầu tư phát triển hạ tầng du lịch có uy tín; Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đào tạo ngoại ngữ cơ bản cho người dân để đón đầu phục vụ du khách quốc tế, du lịch cộng đồng thời kỳ hội nhập; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch để tăng chi tiêu của du khách.

Một phối cảnh trong Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, Nam Đàn cần chú trọng xây dựng, bảo vệ và tôn vinh các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho văn hóa của Hồ Chí Minh thấm đẫm, hiện thân trong mỗi con người Nam Đàn hôm nay, như: giàu tình người, thuần khiết, thương yêu, nhân hậu, thân thiện, mến khách… biến văn hóa thành sản phẩm du lịch khác biệt của Nam Đàn, qua đó cuốn hút, tạo ấn tượng trong mỗi du khách đến thăm, nhất là bạn bè, du khách quốc tế.

Chú trọng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể riêng có của Nam Đàn như Lễ hội Làng sen, Lễ hội Vua Mai; sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian Hát ví, hát dân ca phường vải, du thuyền trên sông Lam; Tăng cường liên kết chặt chẽ, trực tiếp với các trọng điểm du lịch Cửa Lò, TP. Vinh, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn và các địa phương khác nhằm thu hút và níu chân du khách khám phá và trải nghiệm. Quan tâm phát huy vai trò của cộng đồng trong hoạt động du lịch, nhất là có quy định về chính sách, đồng thời vừa phải động viên, khích lệ, mỗi người dân, cán bộ, đảng viên của Nam Đàn chung tay phát triển du lịch.

Thứ hai: Nam Đàn cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn làm nòng cốt để thúc đẩy nông thôn mới kiểu mẫu hiệu quả và bền vững, theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Đẩy mạnh chương trình OCOP, nâng cao chất lượng, thương hiệu các sản phẩm đặc sản gắn với phát triển du lịch nhằm xuất khẩu sản phẩm tại chỗ.

Tăng cường tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa lớn, gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, bố trí hợp lý cơ cấu mùa vụ các cây trồng trên vùng đất bãi ven sông, đất màu vùng đồng, đất lúa, đất đồi vệ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại nuôi trồng các cây con đặc sản; đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng để đảm bảo tưới tiêu chủ động. Khai thác hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ở Nam Đàn có nhiều mô hình nhà lưới công nghệ cao, mô hình kinh tế trang trại được đầu tư xây dựng và nhân rộng. Ảnh tư liệu: PV

Chú trọng xây dựng cảnh quan nông thôn làm nền tảng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường trồng, duy trì cây xanh để giữ hồn cốt của làng quê, giảm thiểu tiêu cực của việc kiên cố, bê tông hóa giao thông; duy trì, phát triển không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng đảm bảo hiện đại nhưng giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống; đẩy mạnh, nhân rộng sản xuất gắn với “khu vườn mẫu” nhằm đảm bảo an toàn, thân thiện, từng bước ứng phó với những tác động tiêu cực đối với đời sống con người và môi trường nông thôn.

Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến công nghệ cao, thân thiện với môi trường sinh thái, phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm phát triển các ngành dịch vụ và thương mại gắn với phục vụ tham quan, du lịch và mua sắm.

Thứ ba: Trên cơ sở định hướng phát triển đến năm 2025 đã được nhận diện, xác định, Nam Đàn cần đầu tư công sức, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm để xây dựng, hoàn thiện quy hoạch vùng huyện một cách căn cơ, bài bản, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch của Trung ương và của tỉnh. Quy hoạch Nam Đàn phải là hình mẫu của tỉnh, phản ánh được chiều sâu về trầm tích văn hóa, tầm vóc quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; bám sát mục tiêu phát triển trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Cùng với xây dựng quy hoạch tốt cần chú trọng triển khai thực hiện tốt, bảo vệ quy hoạch tốt, thống nhất, xuyên suốt, hạn chế tối đa việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch, dẫn đến nảy sinh các vấn đề bất cập, làm phá vỡ quy hoạch chung. Không khuyến khích phát triển công nghiệp khu vực khai thác các tuyến, điểm du lịch; Kiên quyết từ chối các dự án đầu tư có tác động xấu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Hiện đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, đang được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nam Đàn cần chủ động có kế hoạch bố trí hợp lý các nguồn lực như: quỹ đất, đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, giải phóng mặt bằng… để sẵn sàng triển khai ngay khi quy hoạch được phê duyệt, đồng thời tích hợp vào quy hoạch chung.

Phối cảnh khu du lịch văn hóa trong Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu

Thứ tư: Nam Đàn có vị trí địa chính trị hết sức quan trọng của tỉnh, cũng như của quốc gia, là địa chỉ đặc biệt, luôn được Trung ương, đồng bào trong và ngoài tỉnh quan tâm, dõi theo. Ngoài tích cực phát triển kinh tế - xã hội, Nam Đàn cần đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng, an ninh tôn giáo, an ninh quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; Tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội;ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, tuyệt đối không để xẩy ra điểm nóng phức tạp; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn cũng như các công trình, mục tiêu trọng điểm;tạo môi trường an toàn cho du khách, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, giáo dục đạo đức, kỹ năng sốngcho thế hệ trẻ; khơi dậy truyền thống hiếu học, học giỏi của vùng đất khoa cử, nơi đã đóng góp 38 vị đại khoa cốt cách thanh cao, trí tuệ uyên thâm, được người đời nể trọng và nhiều nhà khoa học nổi tiếng của đất nước. Nâng cao chất lượng dân sốvà chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, công tácđào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Thứ năm: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Đàn phải luôn nêu cao nhận thức trọng trách chính trị to lớn là “quê hương nghĩa trọng tình cao” của Bác Hồ kính yêu, để trong mỗi suy nghĩ, hành động, việc làm xứng đáng với tình cảm sâu thẳm, vô bờ bến của Bác Hồ.

Chú trọng duy trì mối đoàn kết, đồng tâm, nhất trí trong toàn Đảng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp, làm tốt công tác vận động quần chúng, khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh; tranh thủ, đeo bám các nguồn lực; Kiên quyết xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, công thần, sớm thỏa mãn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời luôn bám sát thực tiễn trong quá trình chỉ đạo đảm bảo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã đề ra. Nam Đàn phải là địa phương mẫu mực trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, tác phong, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có chất lượng, tận tụy, trách nhiệm, ngang tầm nhiệm vụ; tạo môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, hiệu quả.

Một nhiệm vụ cần kíp trước mắt hiện nay là cần chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid -19 và chỉ đạo của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Thưa quý vị đại biểu! Thưa Đại hội!

Đại hội của chúng ta còn có nhiệm vụ rất quan trọng là: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXII đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, tâm huyết, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, tiếng nói của 50 tổ chức cơ sở đảng và hơn 9.000 đảng viên trong toàn huyện tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thưa toàn thể Đại hội!

Phát huy những kinh nghiệm quý báu và thành tựu của huyện Nông thôn mới, tận dụng tối đa thời cơ thuận lợi, tranh thủ sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sỹ trong và ngoài tỉnh; với tinh thần: đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, tôi tin tưởng và kỳ vọng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Đàn sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu, đưa Nam Đàn phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là quê hương của Bác Hồ kính yêu, thỏa lòng mong mỏi của Trung ương, của đồng bào cả nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tỉnh.

Cuối cùng, kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

----------------------

Đầu đề do Báo Nghệ An đặt