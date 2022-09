Dừng đôi tàu Bắc - Nam đi qua Nghệ An và nhiều chuyến bay để tránh bão Noru

Quang An

(Baonghean.vn) - Đôi tàu SE5 và SE6 xuất phát từ Hà Nội và TP. HCM đi qua Nghệ An đã tạm dừng hoạt động trong ngày hôm nay 27/9 để tránh bão Noru. Cùng đó, một số chuyến bay từ Vinh đi các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cũng tạm dừng hoạt động do các sân bay này đóng cửa.

Thông tin từ Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết, trong ngày 27/9, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã có quyết định tạm dừng đôi tàu khách Thống Nhất SE5/SE6 trên tuyến Bắc - Nam để đảm bảo an toàn cho hành khách do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru).

Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: "Chuyến tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội và chuyến tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn đều dừng hoạt động trong ngày 27/9, cả 2 chuyến này đều đi qua TP. Vinh. Hành khách có vé đi tàu trong ngày tàu dừng chạy liên hệ trực tiếp nhà ga để được trả vé không mất phí. Các chuyến tàu khác vẫn hoạt động bình thường trong ngày 27/9".

Ngoài ra, từ ngày 2/10 tới, Đường sắt Việt Nam sẽ dừng chạy đôi tàu SE35/SE36 giữa Hà Nội - Vinh, do lượng khách không đáp ứng được yêu cầu vận hành.

Tại sân bay Vinh, theo ghi nhận của P.V trong sáng 27/9, các chuyến bay đi và đến TP. Vinh từ các địa phương không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, do một số sân bay trên địa bàn cả nước dừng khai thác để phòng tránh bão, nên các chuyến bay từ Vinh đến các sân bay này đều tạm dừng hoạt động.

Cụ thể, hiện trên cả nước đã có 5 sân bay tạm dừng tiếp nhận bay để tránh bão bao gồm: sân bay Chu Lai (Quảng Nam) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay trong thời gian từ 7h00 sáng 27/9 đến 6h59 ngày 28/9.

Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định), Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12h00 ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9/2022.

Do đó, các tuyến bay từ Vinh đến các điểm trên đều tạm dừng hoạt động trong khung giờ đã được thông báo.

Ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng Hàng không Vinh cho biết: Theo dự báo, Nghệ An không nằm trong khu vực tâm bão Noru, nên không đóng cửa như các sân bay khác và tiếp tục duy trì để phục vụ hành khách trong ngày 27/9, riêng các chuyến bay đến các sân bay tạm đóng cửa thì phải tạm dừng hoạt động.

"Sau khi bão đổ bộ, hoàn lưu bão dự kiến sẽ có mưa to, gió lớn trên địa bàn Nghệ An, do đó, chúng tôi sẽ tùy vào tình hình thời tiết, nếu gặp bất lợi sẽ tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay trong một khoảng thời gian nhất định vào ngày mai (28/9)", ông Thư nhấn mạnh.

Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam đã có công điện yêu cầu ứng trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng./.