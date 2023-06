Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt: 'Doanh nghiệp dự án không trung thực'!

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của UBND tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 4264/UBND-CN ngày 2/6/2023 gửi Bộ Giao thông vận tải về việc hoàn thành giải phóng mặt bằng và mỏ vật liệu phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Văn bản số 4264/UBND-CN của UBND tỉnh nêu: “Doanh nghiệp dự án đã phản ánh các nội dung đến Bộ Giao thông vận tải không trung thực, khách quan và không phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan của tỉnh trong quá trình xử lý các vướng mắc liên quan dự án”.

Liên quan đến vấn đề này Văn bản số 4264/UBND-CN của UBND tỉnh nêu:

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên

Hiện nay, UBND huyện Hưng Nguyên đã hoàn thành một số nội dung như: Di dời xong 2 ngôi mộ xóm Đại Huệ; 1 hộ đất ở xã Hưng Đạo; 3m tuyến chính đoạn Km458+700 Km459+500; đường gom số 4 đi qua hộ ông Chiến tại Km471+5000; đất nông nghiệp tuyến tính của hộ ông Chín tại Km472+600 Km472+650. Nhiều vị trí đã được người dân đồng thuận để triển khai thi công nhưng đến nay chưa doanh nghiệp dự án chưa thực hiện. Một số công trình điện trung hạ thế đang di dời song song với quá trình thi công dự án (đã thống nhất với Ban QLDA 6 và Doanh nghiệp dự án); đường điện cao thế 110Kv đang vận động nhân dân để kéo dây, di dời kịp thời.

Còn lại một số điểm vướng mắc cục bộ do quá trình thi công doanh nghiệp dự án điều chỉnh, bổ sung thiết kế. Tại Thông báo số 195/TB-UBND ngày 24/3/2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện và các sở, ngành tập trung xử lý, giải quyết. Tuy nhiên, một vị trí vướng mắc do Ban Quản lý dự án 6, doanh nghiệp dự án thiếu chủ động, chậm cung cấp hồ sơ cho địa phương để thực hiện giải quyết các vướng mắc liên quan làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (gửi kèm theo Văn bản số 976/UBND.GPMB ngày 26/5/2023 của UBND huyện Hưng Nguyên về việc báo cáo, làm rõ một số nội dung vướng mắc).

Về mỏ đất đắp phục vụ dự án

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã cấp 40 Giấy phép khai thác đất san lấp (thị xã Hoàng Mai: 6 Giấy phép, Quỳnh Lưu: 3 Giấy phép, Diễn Châu: 5 Giấy phép, Đô Lương: 4 Giấy phép, Hưng Nguyên: 6 Giấy phép, Nghi Lộc: 9 Giấy phép, Yên Thành: 2 Giấy phép, Thanh Chương: 3 Giấy phép, Nghĩa Đàn: 1 Giấy phép). Với trữ lượng đất san lấp đã cấp phép khai thác là: 66,322 triệu m3, trong đó có 18 mỏ đang khai thác với trữ lượng 25,936 triệu m3 đảm bảo nhu cầu vật liệu đất đắp phục vụ dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Đối với mỏ Động Thờ tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu do Công ty cổ phần Thiết bị Thiên Hoàng làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cấp Giấy phép số 430/GP-UBND ngày 22/02/2022, nhưng đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thành việc thuê đất hoạt động khoáng sản do chưa hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng với các hộ dân. Do đó, việc chưa được khai thác mỏ đất là do chủ đầu tư triển khai các thủ tục chậm.

-Đối với mỏ Sừng Bò tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu do Công ty TNHH Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cấp Giấy phép số 429/GP- UBND ngày 22/02/2022, nhưng đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thành việc thuê đất hoạt động khoáng sản do chưa làm hợp đồng chuyển nhượng với các hộ dân. Do đó, việc chưa được khai thác mỏ đất là do chủ đầu tư triển khai các thủ tục chậm.

- Đối với mỏ Rú Đỉnh Ngô tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên do Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thi làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 và được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 24/4/2023. Đến nay, chủ đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục việc chuyển đổi mục đích sang đất khoáng sản, chưa thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thuê đất. Việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích và thuê đất là do chủ đầu tư chưa tiến hành lập các hồ sơ theo quy định, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư.

- Đối với khu vực Eo Gió, xã Hưng Tây; Khu vực Rú Rày và Rú Rậm xã Hưng Yên Nam: Các vị trí này không phải là mỏ đất đắp.

Khu vực Eo Gió là vị trí đang thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực đã cấp phép nguyên liệu cho Khu Công nghiệp và Đô thị VSIP Nghệ An. Khu vực Rú Rày, Rú Rậm thuộc dự án xử lý sạt lở Núi Rậm, Núi Rày xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Như vậy, việc Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng kiến nghị mỏ đất đắp tại các khu vực này là không phù hợp.

Từ các nội dung nêu trên, các mỏ Động Thờ, Sừng Bò, Rú Đỉnh Ngô là các mỏ vật liệu đang trong quá trình thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích và thuê đất theo quy định hiện hành. Việc thực hiện các thủ tục là quyền lợi và trách nhiệm của các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước chưa có cơ sở xử lý hồ sơ khi chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ theo quy định. Như vậy, doanh nghiệp dự án đã phản ánh các nội dung đến Bộ Giao thông vận tải không trung thực, khách quan và không phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan của tỉnh trong quá trình xử lý các vướng mắc liên quan dự án.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Nghệ An, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài 49,3km, trong đó đoạn đi qua Nghệ An 44,4km. (Riêng huyện Hưng Nguyên 25,88km) Dự án thành phần này được đầu tư bởi liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA 2. Doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng.

Vào ngày 17/5/2023, Doanh nghiệp dự án Phúc Thành Hưng có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Hưng Nguyên và Ban Quản lý dự án 6 - Bộ GTVT về việc đề nghị giải quyết vướng mắc mặt bằng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt. Doanh nghiệp dự án liệt kê ra khá nhiều điểm vướng mắc và cho rằng vì như vậy mà ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể như: Vướng mặt bằng tại đường dẫn vào hầm chui tại Km453+206, điểm xóm 4, xã Hưng Yên Nam; Vướng đất ở của 8 hộ dân, đất ruộng và 2 ngôi mộ ở xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây (phạm vi nhánh N6-Nút giao Quốc lộ 46B); GPMB tuyến chính thiếu chiều rộng khoảng 3m tính từ chân ta luy ra tại đoạn (Km458+700 – Km459+500) tương ứng với 847,46m2, thôn Phúc Điền, xã Hưng Tây; Vướng 480m2 đất bãi cát, nhà xưởng của ông Hoàng, lý trình Km463+416,175 tại xóm 6, xã Hưng Đạo; Vướng mặt bằng đường gom qua đất ở của 3 hộ dân lý trình Km463+720 – Km464+400 tại xóm 7, xã Hưng Đạo; GPMB thiếu đoạn đường gom dân sinh 1A lý trình Km467+945,74 – Km468+410,69 tại xã Hưng Tân; Vướng mặt bằng đường gom số 4 (trái tuyến) qua nhà bà Hường lý trình Km471+350 tại xóm 1, xã Châu Nhân… Về hạ tầng kỹ thuật, doanh nghiệp dự án phản ánh còn vướng 4/73 đường điện chưa di dời, trong đó có 1 vị trí đường điện cao thế 110KV (1 vị trí Bắc Quốc lộ 46B tại Km460+060 xã Hưng Tây); 3 vị trí đường điện hạ thế, trung thế (tại các vị trí Km455+425 đường điện vào nhà máy tái chế xã Hưng Tây và Km463+400 – Km463+600 xã Hưng Đạo).

Tuy nhiên, ngay sau đó UBND huyện Hưng Nguyên đã có báo cáo giải trình chi tiết từng nội dung Doanh nghiệp dự án Phúc Thành Hưng kiến nghị gửi UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án 6. Tại đây, UBND huyện Hưng Nguyên khẳng định, kể từ tháng 5/2021, Hội đồng GPMB huyện đã phối hợp với Ban quản lý dự án 6 - Bộ GTVT và Doanh nghiệp dự án Phúc Thành Hưng tiến hành bàn giao mặt bằng 5 lần, trong đó lần cuối cùng bàn giao mặt bằng vào tháng 5/2022 và đã hoàn thành 100%. Những vướng mắc doanh nghiệp dự án phản ánh là có, nhưng hầu hết đã có sự thống nhất của các bên về phương án xử lý, và những vướng mắc này cơ bản không ảnh hưởng đến việc thi công tuyến chính đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, khảo sát hiện trường, phóng viên Báo Nghệ An nhận thấy, những phản ánh của Doanh nghiệp dự án Phúc Thành Hưng là chưa chính xác. Nhiều nội dung được cho là “vướng mắc” mà doanh nghiệp dự án nêu đã được Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện Hưng Nguyên xử lý từ trước đó. Một số vướng mắc khác đều nằm ở vị trí đường gom, đường nhánh, không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công. Đáng quan tâm nhất, là điểm vướng mắc tại đường dẫn vào hầm chui tại Km453+206, địa bàn xóm 4, xã Hưng Yên Nam. Với việc cao độ đáy hầm chui (đã thi công) thấp hơn đường dân sinh hiện hữu từ 1,2 – 1,6m cho thấy đây là lỗi thiết kế, và kiến nghị của người dân trên địa bàn xóm 4, xã Hưng Yên Nam là chính đáng, cần phải được xem xét, xử lý.

Về vấn đề này, cũng cần phải nhắc đến báo cáo của Ban quản lý dự án 6 gửi cơ quan cấp trên về tiến độ thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt dịp tháng 5/2023 (đã được Báo Nghệ An điện tử ngày 29/5/2023 thông tin tại bài viết “Chậm tiến độ Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua huyện Hưng Nguyên: Có phải vì vướng mặt bằng?”). Cụ thể, Ban quản lý dự án 6 đã báo cáo, các địa phương đã bàn giao mặt bằng 100%, chỉ có một số vướng mắc ở đoạn đi qua huyện Hưng Nguyên đang được xem xét giải quyết. Đồng thời khẳng định, tiến độ thi công chậm do "từ đầu năm 2023 đến nay các nhà thầu không quyết liệt huy động bổ sung thiết bị, nhân lực, tăng mũi thi công để bù tiến độ đã chậm trễ…”.