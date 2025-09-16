Thị trường Elon Musk chi gần 1 tỷ USD mua thêm cổ phiếu Tesla Elon Musk vừa chi gần 1 tỷ USD để mua thêm cổ phiếu Tesla, củng cố quyền kiểm soát trong bối cảnh công ty đặt mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ.

Giao dịch lớn làm cổ phiếu Tesla tăng mạnh

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, Elon Musk đã mua 2,57 triệu cổ phiếu Tesla với giá dao động từ 372,37 đến 396,54 USD/cổ phiếu. Tổng giá trị thương vụ gần 1 tỷ USD, giúp cổ phiếu Tesla tăng hơn 8% trong phiên giao dịch tiền thị trường đầu tuần. Trước đó, vào thứ Sáu, cổ phiếu hãng cũng đã tăng hơn 7%, nối dài chuỗi phiên tăng giá liên tiếp.

Musk hiện nắm giữ khoảng 13% cổ phần Tesla, song ông nhiều lần yêu cầu tăng tỷ lệ biểu quyết lên 25% để đảm bảo ảnh hưởng trong các quyết sách quan trọng.

Thậm chí, tỷ phú này từng cảnh báo sẽ phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo và robot ngoài Tesla nếu không đạt được quyền kiểm soát như mong muốn.

Tesla chuyển hướng sang công nghệ

Bước đi của Musk diễn ra trong bối cảnh Tesla đang nỗ lực tái định hình từ một nhà sản xuất xe điện sang vai trò tập đoàn công nghệ, với trọng tâm là robotaxi, trí tuệ nhân tạo và robot. Đây được xem là chiến lược để duy trì vị thế dẫn đầu trước áp lực cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu xe điện đang có dấu hiệu chững lại.

Đầu tháng này, hội đồng quản trị Tesla đã đề xuất gói lương thưởng trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Elon Musk, một động thái cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào khả năng lãnh đạo của ông.

Chủ tịch Robyn Denholm cho biết Musk đã quay trở lại tập trung điều hành Tesla sau thời gian dài vướng vào các hoạt động chính trị và tranh cãi công khai với Donald Trump, những yếu tố từng làm dấy lên lo ngại về sự phân tâm cũng như ảnh hưởng đến doanh số.

Thách thức phía trước

Bất chấp sự ủng hộ từ hội đồng quản trị, Tesla vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức: cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng xe điện khác, nhu cầu thị trường biến động và những tranh luận xoay quanh phát ngôn chính trị của Elon Musk.

Tuy nhiên, động thái chi hàng tỷ USD để mua thêm cổ phiếu cho thấy ông vẫn quyết tâm gắn bó và gia tăng quyền lực trong Tesla.