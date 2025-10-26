Ferrari 296 GTB/GTS 2025: Đánh giá kỹ thuật, triệu hồi Ferrari triệu hồi 6 chiếc 296 GTB/GTS đời 2025 do đai ốc bị siết sai lực gây nguy cơ rò rỉ dầu ở đường cấp dầu turbo, khuyến cáo ngừng lái cho đến khi kiểm tra. Hệ hybrid V6 đạt tổng 830 mã lực.

Ferrari ban hành lệnh triệu hồi đối với 6 chiếc 296 thuộc đời 2025 (4 GTB, 2 GTS) sau khi phát hiện nguy cơ rò rỉ dầu từ đường cấp dầu cho bộ tăng áp do một đai ốc bị siết sai lực. Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), rò rỉ có thể làm tăng nguy cơ cháy động cơ. Ferrari chưa ghi nhận yêu cầu bảo hành, tai nạn hay chấn thương liên quan, nhưng khuyến cáo chủ xe tạm ngừng sử dụng cho đến khi được kiểm tra tại đại lý.

Hệ hybrid V6 830 mã lực: bước chuyển sau F8

Thay thế cho dòng F8, Ferrari 296 chuyển từ V8 twin-turbo sang cấu hình hybrid với động cơ V6 twin-turbo 3,0 lít kết hợp một motor điện phụ trợ. Cỗ máy xăng đạt 663 mã lực, motor điện 167 mã lực, cho tổng công suất 830 mã lực. Đây là hướng đi thế hệ mới của Ferrari 296 GTB/GTS, đồng thời là nền tảng kỹ thuật để cân bằng hiệu năng và yêu cầu khí thải ngày càng chặt chẽ.

Nguyên nhân kỹ thuật: siết lực sai ở đai ốc đường dầu turbo

Ferrari cho biết vấn đề xuất phát từ đai ốc cố định bộ lọc dầu trên đường ống cấp dầu cho bộ tăng áp bị siết sai mô-men. Nguyên nhân đến từ một trạm làm việc bán tự động của nhà cung cấp đã áp dụng lực siết không đúng tiêu chuẩn. Độ siết không đạt có thể gây lỏng mối nối, dẫn đến rò rỉ dầu và tăng nguy cơ cháy khoang động cơ.

Phạm vi ảnh hưởng và thời điểm

Đợt triệu hồi áp dụng cho 2 chiếc 296 GTS và 4 chiếc 296 GTB đời 2025. Ferrari bắt đầu chú ý tới sự cố từ đầu tháng 10 sau khi phát hiện lỗi trên 2 chiếc 296 Speciale chưa bàn giao. Điều tra nội bộ khoanh vùng nguyên nhân tại trạm làm việc nói trên và khẳng định các xe 296 Speciale khác không bị ảnh hưởng.

Quy trình khắc phục tại đại lý

Kỹ thuật viên Ferrari sẽ kiểm tra và xác nhận độ siết của đai ốc tại vị trí liên quan; nếu phát hiện lỏng, sẽ siết lại theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Ferrari dự kiến gửi thông báo chính thức tới chủ xe vào giữa tháng 12. Dù thời điểm được cho là hơi muộn với lỗi kèm khuyến cáo “không được lái xe”, quy mô đợt triệu hồi rất nhỏ và hãng kỳ vọng xử lý triệt để trước khi có sự cố.

Bảng tóm tắt thông số chính

Hạng mục Ferrari 296 GTB/GTS Đời xe 2025 Động cơ xăng V6 twin-turbo 3,0 lít, 663 mã lực Motor điện 167 mã lực Tổng công suất 830 mã lực Ghi chú kỹ thuật Đường dầu cấp cho bộ tăng áp là vị trí kiểm tra trong đợt triệu hồi Phiên bản bị ảnh hưởng 296 GTB, 296 GTS (6 xe tại Mỹ)

Trải nghiệm và hiệu năng: góc nhìn kỹ thuật

Với tổng công suất 830 mã lực từ cấu hình hybrid V6 twin-turbo kết hợp motor điện, 296 GTB/GTS hướng tới hiệu năng cao theo triết lý thế hệ mới. Trong khuôn khổ thông tin hiện có, Ferrari không công bố thêm các số liệu vận hành chi tiết. Các đánh giá thực tế sẽ phụ thuộc vào tình trạng kỹ thuật từng xe sau khi hoàn tất kiểm tra đợt triệu hồi.

An toàn và công nghệ: khuyến cáo ngừng lái cho đến khi kiểm tra

NHTSA ghi nhận đợt triệu hồi chủ yếu để phòng ngừa rủi ro. Ferrari chưa ghi nhận bất kỳ sự cố, tai nạn hay chấn thương nào. Chủ xe được khuyến cáo ngừng lái cho tới khi đại lý xác nhận đai ốc đạt chuẩn mô-men siết. Đây là biện pháp an toàn phù hợp với tính chất lỗi có thể gây rò rỉ dầu gần hệ thống tăng áp.

Giá bán và định vị tại Việt Nam

Ferrari 296 GTB và 296 GTS được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá khởi điểm lần lượt 21 tỷ đồng và 23 tỷ đồng. Là thế hệ thay thế F8, 296 tiếp tục định vị ở nhóm siêu xe hai chỗ động cơ đặt giữa, nay bổ sung công nghệ hybrid để tối ưu hiệu năng và hiệu quả vận hành.

