Ferrari SC40 độc bản: Đánh giá kỹ thuật dựa trên 296 GTB Trình làng tại Finali Mondiali 2025, Ferrari SC40 do Flavio Manzoni và Ferrari Styling Centre phát triển trên nền 296 GTB, V6 PHEV 830 mã lực, 0–100 km/h 2,9 giây.

Ferrari SC40 chính thức lộ diện tại Finali Mondiali 2025 ở trường đua Mugello. Đây là mẫu xe one-off thuộc chương trình Special Projects, phát triển từ nền tảng Ferrari 296 GTB dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Thiết kế Flavio Manzoni và Ferrari Styling Centre, dành riêng cho một khách hàng VIP.

Lấy cảm hứng trực tiếp từ huyền thoại Ferrari F40, SC40 kết hợp ngôn ngữ thiết kế tân cổ giao duyên cùng hệ truyền động V6 plug-in hybrid. Tổng công suất công bố đạt 830 mã lực, dẫn động cầu sau qua hộp số 8 cấp F1 DCT. Ferrari cho biết chiếc xe tăng tốc 0–100 km/h trong 2,9 giây; tốc độ tối đa tham chiếu từ 296 GTB là hơn 330 km/h.

Thiết kế tân cổ giao duyên, tinh thần F40 trong khung hình hiện đại

Thân xe phủ màu trắng Bianco SC40, nổi bật với cánh gió sau cỡ lớn, cửa gió NACA trên thân và kính khoang động cơ Lexan – những dấu ấn gợi nhớ F40. Tỉ lệ trọng tâm thấp, đuôi xe vuông vức và những mảng cắt khí động học đậm chất đường đua khiến SC40 khác biệt rõ nét so với 296 GTB tiêu chuẩn.

Ferrari sử dụng rộng rãi sợi carbon – Kevlar cho nhiều chi tiết ngoại thất, hướng tới sự liên tưởng vật liệu của F40. Các bề mặt được tối giản mảng trang trí, thay vào đó nhấn mạnh tính khí động và giảm khối lượng. Là một sản phẩm Special Projects, SC40 cho phép cá nhân hóa sâu nhưng vẫn giữ phong cách triết lý thuần Ferrari.

Cabin tối giản kiểu 296 GTB, vật liệu đắt giá và có chủ đích

Nội thất SC40 giữ gần như nguyên bản bố cục của 296 GTB: tập trung vào người lái, ít nút bấm, loại bỏ màn hình trung tâm cỡ lớn. Tất cả thông số và chức năng chính tích hợp trong cụm đồng hồ kỹ thuật số 16 inch trước mặt tài xế; hành khách có màn hình phụ 8,8 inch.

Vật liệu tiếp tục gợi nhớ F40: nhiều chi tiết trong cabin sử dụng sợi carbon – Kevlar. Ghế đua bọc vi sợi màu đỏ Rosso Jacquard, logo SC40 in chìm trên tựa lưng. Táp-lô, bệ trung tâm và tapi cửa phủ Alcantara màu đen Charcoal, tạo bề mặt bền, nhẹ và ít phản chiếu – đúng tinh thần một chiếc Ferrari hướng hiệu năng.

Hiệu năng và cảm giác lái: V6 PHEV 830 mã lực, cầu sau và F1 DCT 8 cấp

SC40 chia sẻ cấu trúc dẫn động cầu sau và hệ PHEV của 296 GTB, nhưng ở cấu hình cho tổng công suất tối đa 830 mã lực. Hộp số ly hợp kép 8 cấp F1 DCT đảm nhiệm chuyển số. Ferrari công bố thời gian tăng tốc 0–100 km/h 2,9 giây; tốc độ tối đa tham chiếu từ 296 GTB vượt 330 km/h.

Với bố trí động cơ đặt giữa, dẫn động cầu sau, SC40 hướng đến phản hồi vô lăng và độ cân bằng thân xe đặc trưng dòng berlinetta của Ferrari. Vai trò bổ trợ của mô-tơ điện trong hệ hybrid giúp chiếc xe duy trì nhịp tăng tốc liền mạch, đặc biệt ở các pha thoát cua, trong khi hộp số F1 DCT ưu tiên thời gian sang số ngắn và độ kết nối cơ học rõ rệt.

Thông số chính (theo công bố và tham chiếu từ 296 GTB)

Hạng mục Ferrari SC40 Nền tảng Phát triển từ Ferrari 296 GTB Hệ truyền động V6 kết hợp PHEV, dẫn động cầu sau Công suất tối đa 830 mã lực Hộp số Ly hợp kép 8 cấp F1 DCT 0–100 km/h 2,9 giây Tốc độ tối đa Hơn 330 km/h (tham chiếu 296 GTB) Màu sơn Bianco SC40 Đặc điểm khí động học Cánh gió lớn, cửa gió NACA, kính khoang động cơ Lexan

An toàn và công nghệ hỗ trợ lái: Tập trung cốt lõi vào trải nghiệm thuần khiết

Ferrari không công bố chi tiết bổ sung về gói ADAS hay các công nghệ hỗ trợ lái cho SC40. Cách tiếp cận ở mẫu one-off này tập trung vào thiết kế, vật liệu và hiệu năng. Bố cục giao diện trong tầm tay người lái, không có màn hình trung tâm cỡ lớn, phù hợp triết lý vận hành tối giản đã thấy trên 296 GTB.

Giá và định vị: One-off Special Projects cho nhà sưu tầm

SC40 là độc bản, thuộc chương trình Special Projects – nơi Ferrari từng tạo ra các mẫu SP-8, KC23, SP51, SP48 Unica, BR20, Omologata... Một số dự án thậm chí không công bố rộng rãi.

Giá bán SC40 không được tiết lộ. Theo nguồn tham chiếu, mức giá này sẽ gấp nhiều lần so với giá đề xuất của 296 GTB tại Mỹ là 333.255 USD. Điều đó phản ánh giá trị sưu tầm, mức độ tùy biến và sự khan hiếm tuyệt đối của một chiếc one-off chính hãng.

Kết luận: Một Ferrari tôn vinh di sản F40 bằng chuẩn mực đương đại

Ferrari SC40 là minh chứng cho cách Maranello chuyển hóa di sản F40 vào một cấu hình hiện đại: thiết kế có chủ đích, vật liệu đỉnh cao và hiệu năng mạnh mẽ từ hệ hybrid V6.

Ưu điểm: thiết kế mang đậm tinh thần F40; độc bản thuộc Special Projects; vật liệu sợi carbon – Kevlar; hệ V6 PHEV 830 mã lực, 0–100 km/h 2,9 giây; giao diện lái tập trung.

Hạn chế: giá không công bố và rất giới hạn tiếp cận; không có màn hình trung tâm cỡ lớn; thông tin chi tiết về công nghệ hỗ trợ lái không được Ferrari nêu rõ.