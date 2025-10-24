Ferrari SC40 Special-Projects: Tri ân F40 trên nền 296 GTB Độc bản SC40 gợi nhớ F40 bằng thân vỏ thiết kế mới, cánh gió cố định và ống NACA, sử dụng hệ hybrid cắm sạc 819 mã lực của 296 GTB. Vật liệu carbon‑kevlar lần đầu xuất hiện trên Ferrari hiện đại, song xe gây tranh cãi khi thiếu V8 và số sàn kiểu gated.

Ferrari SC40 là sản phẩm độc bản trong chương trình Special-Projects, được tạo ra cho một khách hàng đặc biệt nhằm tri ân huyền thoại F40. Xe sử dụng nền tảng kỹ thuật của 296 GTB song mang thân vỏ mới hoàn toàn, kết hợp những chi tiết thiết kế gợi nhớ F40 với tiêu chuẩn khí động học và an toàn đương đại.

Điểm nhấn của SC40 nằm ở cách Ferrari dung hòa di sản và công nghệ: hình khối sắc cạnh, ống dẫn khí NACA, cánh gió cố định và các khe gió Lexan gợi ký ức F40; trong khi hệ truyền động hybrid cắm sạc của 296 GTB đem lại hiệu suất cao theo chuẩn hiện nay.

Ferrari SC40 độc bản tri ân F40 trong chương trình Special-Projects

Di sản F40 gặp DNA 296 GTB

SC40 do Trung tâm Thiết kế Ferrari dưới sự giám sát của Flavio Manzoni phát triển. Trên nền tảng 296 GTB (bản coupe), Ferrari tạo nên một thân vỏ mới: mũi xe nhọn, hốc hút gió bọc quanh cản trước, các bề mặt hình học sắc sảo đi cùng độ cong tinh tế – phong cách đã thấy trên những sáng tạo gần đây như 849 Testarossa và F80.

Ferrari loại bỏ cụm đèn pop-up kiểu cũ bằng dải đèn chiếu sáng ban ngày thanh mảnh nhằm đáp ứng quy định an toàn hiện đại, nhưng vẫn giữ chất hoài cổ ở tạo hình. Hai bên thân tái hiện ống NACA đặc trưng, tô đậm bằng sợi carbon. Phần đuôi nổi bật với khe gió Lexan trên nắp động cơ và cánh gió cố định được làm gọn, cùng cụm đèn hậu mượn từ 296 GTB.

Thiết kế đầu xe gợi cảm hứng retro với dải đèn mảnh thay cho đèn pop-up

Ống dẫn khí NACA và hông sau cơ bắp là dấu ấn gợi nhớ F40

Ký ức F40 trong vỏ hiện đại

Vẻ ngoài của SC40 thể hiện sự pha trộn giữa biểu tượng và hiện thực công nghệ. Màu sơn Bianco SC40 độc quyền cùng bộ mâm năm chấu hai tông màu tạo tương phản với logo Ferrari nền vàng. Các chi tiết khí động học được xử lý để tối ưu hiệu quả ở tốc độ cao mà không đánh mất nét cổ điển.

Cánh gió cố định – biểu tượng của F40 – trở lại trên SC40 nhưng tinh chỉnh gọn gàng, hợp dòng chảy khí động mới. Phần đuôi kết hợp các khe thoát nhiệt Lexan với đồ họa đèn hậu hiện đại, đưa chiếc xe đến vùng giao thoa giữa hoài niệm và hiệu suất.

Cánh gió cố định tinh gọn là điểm nhấn nhận diện của SC40

Cabin thuần chất thủ công

Bên trong, SC40 tạo bầu không khí thể thao đậm chất Ý với chất liệu sợi carbon‑kevlar phủ khắp bảng điều khiển, táp-lô, lẫy số và bệ để chân – theo Ferrari, đây là lần đầu vật liệu này xuất hiện trên một mẫu Ferrari hiện đại. Ghế ngồi bọc vải kỹ thuật Jacquard đỏ kết hợp Alcantara xám đậm, vừa gợi nhớ xe đua cổ điển, vừa phù hợp chuẩn mực sang trọng ngày nay.

Cách xử lý chất liệu và tông màu nhấn mạnh tính duy nhất của dự án, đặt tay nghề thủ công lên hàng đầu. Cảm giác tiếp xúc, vị trí ngồi và tầm nhìn hướng tới trải nghiệm tập trung cho người lái theo triết lý của Ferrari.

Khoang lái sử dụng sợi carbon‑kevlar và vải Jacquard đỏ, nhấn mạnh tính thủ công

Sức mạnh PHEV 819 mã lực, trải nghiệm khác F40

SC40 dùng hệ truyền động hybrid cắm sạc của 296 GTB với động cơ V6 tăng áp kép kết hợp một môtơ điện, cho tổng công suất 819 mã lực (611 kW/830 PS). Hộp số ly hợp kép tự động (DCT). Ferrari không công bố thêm chỉ số vận hành riêng của SC40, nhưng về mặt kỹ thuật, đặc tính phản hồi ga và khả năng phân bổ mô-men điện nhiều khả năng tương đồng 296 GTB.

Điểm gây tranh luận đến từ việc SC40 không sử dụng động cơ V8 tăng áp cùng hộp số tay kiểu gated – hai yếu tố gắn liền với ký ức F40 – khiến cảm giác tương tác cơ khí khó tái hiện trọn vẹn. Ngược lại, công nghệ hybrid mang đến hiệu suất tức thời, khả năng vận hành sạch hơn và tính sử dụng linh hoạt theo chuẩn siêu xe hiện đại.

Hệ truyền động PHEV của 296 GTB được ứng dụng cho SC40, tối ưu hiệu suất theo chuẩn hiện đại

An toàn và công nghệ theo tiêu chuẩn hiện đại

Hệ thống chiếu sáng với dải đèn ban ngày thay cho đèn pop-up thể hiện ưu tiên tuân thủ chuẩn an toàn hiện nay. Ferrari không công bố chi tiết các công nghệ hỗ trợ lái trên SC40; trọng tâm dự án đặt vào thiết kế và tính độc bản. Vì vậy, những tiện nghi hay ADAS cụ thể không được nêu.

Giá trị sưu tầm và định vị

SC40 là chiếc xe duy nhất được sản xuất; giá bán và chủ sở hữu không được công bố. Về định vị, đây là một tác phẩm đặt hàng trong chương trình Special-Projects, đứng tách biệt khỏi các dòng thương mại. Với thân vỏ riêng, vật liệu đặc thù và câu chuyện tri ân F40, SC40 hướng đến giá trị sưu tầm và tính biểu tượng hơn là tối đa hóa thông số đường thẳng.

Bảng tóm tắt kỹ thuật

Mục Thông tin Kiến trúc Dựa trên Ferrari 296 GTB (coupe) Hệ truyền động Hybrid cắm sạc, V6 tăng áp kép + 1 môtơ điện Hộp số Tự động ly hợp kép (DCT) Công suất hệ thống 819 mã lực (611 kW/830 PS) Dẫn động Không công bố Thân vỏ Thiết kế riêng, cánh gió cố định, ống NACA, khe gió Lexan Đèn hậu Mượn từ 296 GTB Màu sơn Bianco SC40 độc quyền Mâm Năm chấu, hai tông màu Vật liệu nội thất Sợi carbon‑kevlar, vải Jacquard đỏ, Alcantara xám đậm Số lượng 1 chiếc (độc bản) Giá/chủ sở hữu Không công bố

Kết luận: Tác phẩm độc bản, ký ức chưa trọn vẹn

Ferrari SC40 cho thấy năng lực coachbuild của Maranello: một thân vỏ mới tinh, tôn vinh F40 bằng ngôn ngữ hiện đại, thủ công tinh xảo với vật liệu carbon‑kevlar hiếm thấy. Trên phương diện hiệu năng, hệ PHEV 819 mã lực của 296 GTB bảo chứng sức mạnh.

Song, sự vắng mặt của động cơ V8 và hộp số tay kiểu gated – những biểu tượng cảm xúc của F40 – khiến trải nghiệm không thể là bản sao tinh thần nguyên gốc. Với người sưu tầm, đó vẫn là giá trị: một chiếc Ferrari độc nhất, kể lại câu chuyện F40 theo ngôn ngữ của kỷ nguyên điện hóa.