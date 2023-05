Gặp mặt kỷ niệm 'Nghĩa Đàn 15 năm đổi mới và phát triển'

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh; Đưa vào sử dụng tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền… là những thông tin nổi bật ngày 10/5.

(Baonghean.vn)- Chiều 10/5, Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng, giao nhiệm vụ tiếp nhận, bàn giao, hội đàm, tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào quy tập mùa khô 2022 – 2023.

Sốc nhiệt gây ra bởi cơ thể quá nóng thường do tiếp xúc kéo dài hoặc gắng sức làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Vào mùa nắng nóng, bạn có thể phòng tránh sốc nhiệt bằng việc uống đủ chất nước và tránh ra ngoài trời khi nhiệt độ quá cao.

(Baonghean.vn)- Chiều 10/5, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(Baonghean.vn) - Chiều 10/5, Ban tổ chức Hội thi Hát dân ca trong trường học tỉnh Nghệ An lần thứ V – 2023 đã tổ chức họp để bàn về công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai hội thi.

(Baonghean.vn)- Ngày 10/5/2023, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng (10/5/1958 - 10/5/2023).