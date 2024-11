Thị trường Giá cà phê hôm nay 4/11/2024: Giảm mạnh gần 3,500 đồng/kg so với tuần trước Giá cà phê hôm nay 4/11 trong nước nằm ở mức 106,000 - 106,500 đồng/kg, giảm mạnh gần 3,500 đồng/kg so với tuần trước. Tính từ tháng 10/2024 giá cà phê nội địa đã giảm hơn 14,000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 106,000 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 106,500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 106,400 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 106,500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 106,400 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 106,400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 106,300 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 106,400 đồng/kg.

Dự báo về sản lượng cà phê của Việt Nam – quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới – đang có nhiều ý kiến khác nhau. Theo báo cáo của USDA, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2024-2025 ước tính đạt khoảng 29 triệu bao, trong đó 24,4 triệu bao sẽ được xuất khẩu và 4,6 triệu bao phục vụ tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, một số nguồn khác lại cho rằng sản lượng cà phê trong niên vụ này có thể dao động từ 26-27 triệu bao (tương đương 1,6 triệu tấn).

Các chuyên gia trong ngành và Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho rằng, với tình hình hiện tại, cả trong và ngoài nước, giá cà phê có khả năng sẽ còn giảm trong ngắn hạn. Đây được xem là diễn biến bình thường khi thị trường cà phê đang có nhiều biến động. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp và người trồng nên thận trọng trong giao dịch và tính toán hợp lý để đối phó với những biến động khó lường.

Theo Vicofa, niên vụ 2023-2024 đã ghi nhận sản lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sụt giảm, tuy nhiên giá trị lại tăng đáng kể nhờ mức giá đạt cao nhất trong hơn 30 năm. Tổng sản lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ này đạt 1,45 triệu tấn, với kim ngạch khoảng 5,4 tỷ USD – tăng 33% về giá trị dù giảm 12,7% về khối lượng.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 giảm 90 USD/tấn, ở mức 4,279 USD/tấn, giao tháng 1/2025 giảm 73 USD/tấn, ở mức 4,208 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 giảm 2,95 cent/lb, ở mức 242,95 cent/lb, giao tháng 3/2025 giảm 3,10 cent/lb, ở mức 242,40 cent/lb.

Giá cà phê Robusta kỳ hạn vừa giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi qua, trong bối cảnh Việt Nam sắp bước vào cao điểm thu hoạch trong tháng 11. Kết thúc phiên giao dịch, giá giảm hơn 2%, còn 4.279 USD/tấn, sau khi đã chạm mức thấp nhất là 4.259 USD/tấn theo hợp đồng tháng 1/2025. Bên cạnh đó, các nhà kinh doanh nhận định rằng lượng xuất khẩu cà phê robusta (conilon) mạnh mẽ từ Brazil cũng đang gây áp lực lớn lên giá cà phê Robusta.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica cũng giảm 1,2%, còn 242.95 cent/pound, do thông tin về mưa gần đây ở Brazil sẽ giúp cải thiện mùa vụ cà phê sau một thời gian khô hạn kéo dài. Theo các hợp tác xã và nhà nông học, vào tháng 10, các vùng trồng cà phê ở Brazil đã nở hoa nhiều khi có mưa trở lại. Tuy nhiên, giá cà phê nhìn chung vẫn giảm 5,06% trong 4 tuần qua. Dự báo từ Climatempo cho thấy sẽ có mưa lớn ở khu vực Minas Gerais vào cuối tuần này, điều này có thể tác động tích cực đến sản lượng cà phê.

Một yếu tố khác khiến giá cà phê giảm mạnh là do đồng Real của Brazil đã yếu đi, chạm mức thấp nhất trong gần 3 tháng so với đồng USD, với tỷ giá 1 USD đổi 5,780 Real. Chênh lệch giá kỳ hạn giữa thị trường New York và London đã mở rộng thêm vào hôm thứ Năm, đạt mức 47,73 cent/pound. Điều này cho thấy giá Robusta đang dần mất giá so với Arabica, nhất là trong bối cảnh thị trường còn nhiều áp lực như hiện nay.