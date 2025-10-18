Thứ Bảy, 18/10/2025
Giá căn hộ chung cư “trên trời” – Ai hưởng lợi?

Nhóm Phóng viên 18/10/2025 10:31

Sau một thời gian “lặng sóng”, thị trường căn hộ chung cư ở Nghệ An đang sôi động trở lại, nhưng đi cùng là những dấu hiệu bất thường. Từ phân khúc cao cấp đến những chung cư thương mại và nhà ở cho người thu nhập trung bình, thấp, giá tăng chóng mặt. Chỉ trong một năm qua, giá chung cư đã “leo thang” gấp đôi, thậm chí gấp ba, đẩy giấc mơ an cư của nhiều người dân ngày càng xa vời.

Giá căn hộ chung cư “trên trời” – Ai hưởng lợi? Bài 1: Bất thường thị trường căn hộ chung cư
Giá căn hộ chung cư “trên trời” – Ai hưởng lợi? Bài 2: Nghịch lý trong đầu tư và triển khai dự án
Giá căn hộ chung cư “trên trời” - Ai hưởng lợi? Bài 3: Tăng cường quản lý, giám sát, xử lý đầu cơ, thao túng giá
Cần đẩy nhanh tiến độ tái định cư cho người dân khu chung cư Quang Trung

Cần đẩy nhanh tiến độ tái định cư cho người dân khu chung cư Quang Trung cũ

      Giá căn hộ chung cư “trên trời” – Ai hưởng lợi?

