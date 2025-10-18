Kinh tế

Giá căn hộ chung cư “trên trời” – Ai hưởng lợi?

Sau một thời gian “lặng sóng”, thị trường căn hộ chung cư ở Nghệ An đang sôi động trở lại, nhưng đi cùng là những dấu hiệu bất thường. Từ phân khúc cao cấp đến những chung cư thương mại và nhà ở cho người thu nhập trung bình, thấp, giá tăng chóng mặt. Chỉ trong một năm qua, giá chung cư đã “leo thang” gấp đôi, thậm chí gấp ba, đẩy giấc mơ an cư của nhiều người dân ngày càng xa vời.