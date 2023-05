Giá dầu, giá vàng và khí đốt tiếp tục nối đà tăng

Được thuê với giá 500 triệu để đòi số tiền nợ 1,2 tỷ, H đã “khủng bố” tinh thần con nợ bằng việc nhắn tin, gọi điện đe dọa và tạt sơn vào nhà. Công an TP. Thủ Đức điều tra bắt được H, buộc H phải lau chùi toàn bộ phần sơn mình đã tạt…

(Baonghean.vn) - Thời tiết nắng nóng kéo dài, tất cả các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên khu vực Tây Bắc Nghệ An, tập trung tại huyện Quế Phong và Quỳ Châu cạn trơ đáy, dưới mực nước chết. Sản lượng phát điện chỉ đạt 30 -50%. Điện lực Quỳ Châu – Quế Phong phải cắt điện để đảm bảo an toàn.

(Baonghean.vn) - Ngày 24/5, tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho 5 hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Huồi Tụ.

(Baonghean.vn) - Nghệ An đề ra các giải pháp cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI; Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới; Keo lai rớt giá, nhiều dịch vụ 'ăn theo' ế ẩm, dừng hoạt động… là những thông tin nổi bật ngày 24/5.

(Baonghean.vn) - Các bị can đã tự nguyện giao nộp hơn 1,3 tỷ đồng - là số tiền do các đối tượng trục lợi khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động thường niên đã được tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều năm nay nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ký ban hành Quyết định số 1439 QĐ.UBND phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035.

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành công văn triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số: PAR INDEX; SIPAS; PAPI năm 2023.

(Baonghean.vn) - Liên quan vụ phá rừng tại Tiểu khu 366C, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".