Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 12/11/2024: Giá gạo trong nước tăng nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 12/11/2024: Giá gạo trong nước tăng 50 - 100 đồng/kg với gạo nguyên liệu IR 504. Giá cám khô giảm mạnh 300 - 350 đồng/kg.

Giá lúa gạo trong nước

Hôm nay, giá gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, sức mua tại các địa phương như An Giang và Đồng Tháp vẫn còn chậm, khiến giá gạo không có nhiều biến động lớn và phần lớn gạo giao dịch không đạt chất lượng cao. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu hiện dao động trong khoảng 10.500 - 10.600 đồng/kg, tăng 50 - 100 đồng/kg so với ngày hôm qua. Mức giá gạo thành phẩm IR 504 cũng ghi nhận sự tăng trưởng, đạt 12.450 - 12.550 đồng/kg, tăng thêm 50 đồng/kg.

Tại tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay cũng có sự điều chỉnh nhẹ so với ngày trước. Cụ thể, lúa IR 50404 có giá 7.300 - 7.500 đồng/kg, lúa Đài thơm 8 được giao dịch ở mức 8.200 - 8.400 đồng/kg. Các loại lúa khác như OM 5451 và OM 18 có giá dao động từ 7.300 - 7.500 đồng/kg và 8.200 - 8.400 đồng/kg. Các loại lúa khác như OM 380 có giá từ 6.800 - 7.000 đồng/kg, lúa Nhật từ 7.800 - 8.000 đồng/kg, và lúa Nàng Nhen (khô) có giá lên đến 20.000 đồng/kg.

Thị trường phụ phẩm cũng ghi nhận những thay đổi nhẹ. Tấm OM 5451 hiện có giá từ 9.300 - 9.500 đồng/kg, trong khi giá cám khô dao động từ 6.600 - 6.700 đồng/kg, giảm 300 - 350 đồng/kg so với hôm qua.

Đối với mặt hàng nếp, giá cả không có sự thay đổi so với ngày trước. Nếp Long An IR 4625 (tươi) có giá 7.800 - 7.900 đồng/kg, còn nếp Long An IR 4625 (khô) có giá từ 9.600 - 9.800 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ ổn định so với ngày hôm qua. Cụ thể, giá gạo 100% tấm hiện ở mức 427 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% có giá 524 USD/tấn, và gạo 25% tấm là 495 USD/tấn, theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Theo một thương nhân tại tỉnh An Giang, giá gạo hiện đang duy trì ổn định dù nguồn cung có xu hướng giảm. Trong khi đó, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) đã thông báo sẽ mua hơn 80.000 tấn gạo từ Việt Nam, dự kiến giao hàng trong tháng 11 và tháng 12/2024.

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, đạt mức thấp nhất trong 15 tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu là do đồng rupee mất giá và nguồn cung gạo tăng. Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ hiện dao động từ 440-447 USD/tấn, giảm so với mức 442-449 USD/tấn của tuần trước. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 7/2023. Ngoài ra, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán với giá 440-450 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Kolkata cho biết việc đồng rupee giảm giá đã khiến giá xuất khẩu gạo của Ấn Độ giảm.

Theo nhà giao dịch này, nhu cầu gạo từ các quốc gia châu Phi đang tăng mạnh, vì họ hiện có thể mua gạo với giá thấp hơn rất nhiều so với một tháng trước.

Gạo 5% tấm của Thái Lan vẫn giữ mức giá ổn định trong khoảng 490 USD/tấn, tương tự mức giá 485-495 USD/tấn của tuần trước. Mức giá này được duy trì trong bối cảnh đồng USD tăng giá sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Bangladesh đã mở đấu thầu quốc tế để mua 50.000 tấn gạo. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Bangladesh, lũ lụt tại quốc gia này đã làm giảm sản lượng lúa gạo khoảng 1,1 triệu tấn.