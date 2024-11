Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 13/11/2024: Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh Giá lúa gạo hôm nay 13/11/2024: Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh từ 4 - 7 USD/tấn. Thị trường trong nước biến động trái chiều giá gạo tăng, giá lúa giảm nhẹ

Giá lúa gạo trong nước

Hôm nay, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự biến động với xu hướng tăng giá ở mặt hàng lúa và giảm giá ở mặt hàng gạo.

Tại các khu vực như Hậu Giang và Long An, giao dịch lúa mới diễn ra khá ít do nguồn cung hạn chế, tuy nhiên, giá lúa nhìn chung ổn định.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Cụ thể, lúa IR 50404 đang được giao dịch ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, lúa Đài Thơm 8 ở mức 8.200 - 8.400 đồng/kg. Lúa OM 5451 có mức giá 7.400 - 7.600 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg. Lúa OM 18 hiện giữ mức giá 8.200 - 8.400 đồng/kg, lúa OM 380 dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg, trong khi lúa Nhật đạt 7.800 - 8.000 đồng/kg. Riêng lúa Nàng Nhen (khô) có mức giá cao nhất, đạt 20.000 đồng/kg.

Trên thị trường gạo, giá có xu hướng giảm nhẹ. Tại các địa phương như An Giang và Đồng Tháp, hoạt động mua gạo diễn ra chậm do khó tìm nguồn gạo đẹp và nguồn cung ít. Giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu hiện giảm 100 - 200 đồng/kg, dao động ở mức 10.300 - 10.500 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 giảm 50 đồng/kg, còn 12.400 - 12.550 đồng/kg.

Giá phụ phẩm từ lúa gạo dao động trong khoảng 6.100 - 9.400 đồng/kg. Tấm OM 5451 giảm 100 đồng/kg, hiện ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg. Giá cám khô giảm 500 đồng/kg, xuống mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Thị trường nếp hôm nay không có nhiều thay đổi. Nếp Long An IR 4625 (tươi) hiện ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg, nếp Long An IR 4625 (khô) giữ mức giá 9.600 - 9.800 đồng/kg, và nếp Long An 3 tháng (khô) dao động từ 9.800 – 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam cũng giảm nhẹ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 100% tấm hiện ở mức 423 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn. Gạo 5% tấm ở mức 518 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn, và gạo 25% tấm ở mức 488 USD/tấn, giảm 7 USD/tấn.

Theo Bộ Công Thương, dù Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng đầu với sản lượng trên 8 triệu tấn/năm, nhưng xuất khẩu gạo sang Anh chỉ chiếm 0,2% thị phần, xếp thứ 22. Anh nhập khẩu khoảng 700.000 tấn gạo/năm, trong đó Việt Nam phải cạnh tranh với các nước như Ấn Độ, Pakistan và Thái Lan.

Gạo Việt tại Anh chủ yếu phục vụ cộng đồng người Việt và châu Á, với các thương hiệu như Golden Lotus, Longdan Rice, và Buffalo Saigon. Hiệp định UKVFTA giúp Việt Nam có hạn ngạch gần 14.000 tấn gạo xuất sang Anh với lợi thế thuế quan, tạo cơ hội mở rộng thị phần.

Thương vụ Việt Nam tại Anh khuyến nghị Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp ký hợp đồng dài hạn và Ngân hàng Nhà nước tăng tín dụng hỗ trợ thu mua lúa gạo. Bộ Nông nghiệp cũng nên giúp nông dân mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn Global G.A.P để đáp ứng thị trường quốc tế.