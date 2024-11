Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 28/11/2024: Giá lúa tăng nhẹ, giá gạo giảm Giá lúa gạo hôm nay 28/11/2024: Giá lúa gạo chỉ ghi nhận lúa IR 50404 tăng nhẹ, giá gạo IR 504 giảm nhẹ. Xuất hiện tín hiệu tiêu cực đối với ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam

Giá lúa gạo trong nước

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa trong tỉnh hiện đang dao động như sau: lúa IR 50404 (tươi) từ 7.600 - 7.800 đồng/kg, lúa OM 5451 tăng 200 đồng, đạt mức 7.800 - 8.000 đồng/kg, lúa OM 380 dao động ở mức 7.000 đồng/kg. Lúa OM 18 (tươi) tăng 300 đồng lên 8.800 - 9.000 đồng/kg. Các loại lúa khác như Nàng Hoa 9 có giá từ 8.400 - 8.600 đồng/kg, lúa Nhật từ 7.800 - 8.000 đồng/kg, và lúa Đài Thơm 8 (tươi) cũng tăng 200 đồng, đạt 8.800 - 9.100 đồng/kg.

Hiện tại, nông dân đang chào bán nhiều lúa Thu Đông, nhưng nhu cầu mua chủ yếu là lúa thơm, trong khi lúa ngang ít người mua và giá có sự biến động nhẹ. Tại An Giang, nhu cầu lúa Thu Đông vẫn còn thấp, trong khi Trà Vinh có nhu cầu mua lúa khá hơn khi vụ thu hoạch sẽ đồng loạt trong tuần tới. Ở Long An, mặc dù nông dân chào bán nhiều lúa Thu Đông, nhưng do giá thu hồi không cao nên nhu cầu mua lúa khá chậm, chủ yếu là lượng ít lúa thơm.

Về giá gạo, theo cập nhật từ An Giang, gạo nguyên liệu IR 504 giảm 100 đồng, còn 10.200 - 10.300 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 cũng giảm 100 đồng, còn 12.300 - 12.400 đồng/kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo không có nhiều thay đổi so với hôm qua. Gạo thường dao động từ 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Nhen có giá cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm như Jasmine có giá từ 17.000 - 18.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.500 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như gạo Sóc thường giá 18.500 đồng/kg, Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg, và gạo Nhật 22.500 đồng/kg.

Giá lúa gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam vẫn duy trì ổn định và giữ vị thế dẫn đầu khu vực. Gạo trắng 5% tấm của Việt Nam hiện có giá 520 USD/tấn, cao hơn so với gạo cùng loại từ Thái Lan (493 USD/tấn) và Pakistan (455 USD/tấn). Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ hiện vẫn ở mức thấp nhất, chỉ 453 USD/tấn.

Theo Reuters, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Lương thực Indonesia, ông Zulkifli Hasan, mới đây chia sẻ rằng Indonesia có thể sẽ không cần nhập khẩu gạo vào năm 2025.

Số liệu từ Cục Thống kê Indonesia cho thấy sản lượng gạo của nước này trong năm nay ước tính giảm 2,43%, chỉ còn khoảng 30,34 triệu tấn. Nguyên nhân chính là do tình trạng khô hạn trong năm 2023 đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ trồng trọt và thu hoạch lúa.

Trong hai năm qua, lượng gạo nhập khẩu của Indonesia đã tăng đáng kể, vượt mức 3 triệu tấn mỗi năm. Năm 2023, quốc gia này đặt mục tiêu nhập khẩu 3,6 triệu tấn gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Indonesia đang triển khai kế hoạch mở rộng diện tích trồng lúa từ 750.000 đến 1 triệu ha vào năm 2025. Đây là một phần trong chiến lược nhằm đạt mục tiêu tự chủ lương thực do Tổng thống Prabowo Subianto đề ra.

Ông Zulkifli Hasan cho biết, trong năm tới, nếu cần nhập khẩu, Indonesia có thể chỉ nhập một lượng nhỏ tùy thuộc vào nguồn cung. Ngoài ra, phần gạo nhập khẩu chưa được phân bổ trong năm nay sẽ chuyển sang năm 2024.

Là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam, việc Indonesia không nhập khẩu gạo vào năm 2025 có thể là một tín hiệu tiêu cực đối với ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam.