Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 30/10/2024: Giá lúa tăng, giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 30/10/2024: Giá lúa trong nước điều chỉnh tăng 200 đồng/kg, Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm nhẹ xuống còn 524 USD/tấn.

Giá gạo hôm nay 30/10/2024

Trên thị trường gạo, tại An Giang và Đồng Tháp, giao dịch diễn ra chậm, kho mua không nhiều, lượng gạo về ít nhưng giá vẫn ổn định.

Giá gạo không có thay đổi so với hôm qua. Hiện, gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu có giá từ 10.500 đến 10.600 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm IR 504 từ 12.600 đến 12.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo cũng không thay đổi. Gạo Nàng Nhen hiện có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các loại gạo khác đang ở mức giá như sau: gạo thường từ 15.000 đến 16.000 đồng/kg, gạo thơm từ 17.000 đến 23.000 đồng/kg, gạo Jasmine từ 17.000 đến 18.000 đồng/kg, gạo Nàng hoa 21.500 đồng/kg, gạo tẻ thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Hương Lài 23.000 đồng/kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg, gạo Sóc thường 18.500 đồng/kg, gạo Sóc Thái 21.000 đồng/kg, và gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 30/10/2024

Hôm nay, ngày 30/10, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng 200 đồng/kg, mặc dù thị trường giao dịch vẫn khá trầm lắng.

Theo cập nhật từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá lúa có sự điều chỉnh so với hôm qua. Cụ thể, giá lúa IR 50404 hiện dao động từ 6.700 đến 7.000 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg; lúa OM 5451 và OM 18 đều ở mức 7.200 đến 7.500 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; lúa OM 380 có giá từ 7.000 đến 7.200 đồng/kg; lúa Nhật giữ ở mức 7.800 đến 8.000 đồng/kg; và lúa Nàng Nhen (khô) có giá 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 30/10/2024

Giá phụ phẩm hiện tại dao động từ 6.100 đến 9.600 đồng/kg. Cụ thể, giá tấm OM 5451 đang ở mức 9.400 - 9.600 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, giá cám khô tăng lên từ 6.100 đến 6.250 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg so với hôm qua.

Về thị trường nếp, giá không có thay đổi so với hôm qua. Nếp Long An IR 4625 (khô) giữ nguyên ở mức 9.600 - 9.800 đồng/kg, còn nếp Long An 3 tháng (khô) cũng ổn định ở mức 9.800 - 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm 4 USD/tấn, còn 524 USD/tấn. Gạo 5% tấm của Thái Lan giảm 10 USD/tấn, xuống còn 488 USD/tấn. Gạo Pakistan giảm 5 USD/tấn, còn 464 USD/tấn. Ấn Độ cũng ghi nhận giảm 5 USD/tấn, đưa giá gạo 5% tấm xuống còn 444 USD/tấn.

UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực chế biến và xuất khẩu lúa” vào ngày 29/10 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ngành lúa gạo xuất khẩu của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Sánh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết Tiền Giang có hơn 56.000 ha đất trồng lúa, với diện tích gieo trồng gần 130.000 ha mỗi năm và sản lượng đạt khoảng 790.000 tấn lúa. Ông khuyến nghị tỉnh nên chú trọng vào phân khúc thị trường lúa gạo mà mình có lợi thế và nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, quy hoạch vùng nguyên liệu và phát triển các cánh đồng lớn. Cùng với đó, tỉnh cần hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tham gia vào chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao và giảm phát thải khí nhà kính ở Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Ngoài ra, ông Sánh đề xuất Tiền Giang triển khai các chính sách thị trường và kêu gọi đầu tư, kết hợp với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chế biến lương thực, tạo động lực phát triển kinh tế từ ngành hàng lúa gạo.

Ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, chia sẻ rằng huyện có 2 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gạo ra nhiều nước, nhưng diện tích 6.000 ha lúa ở địa phương không đủ sản lượng nên phải mua từ các tỉnh khác. Khu vực Bà Đắc mỗi ngày cung cấp hơn 4.000 tấn gạo, và chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo.

Hội thảo giúp các cơ quan, doanh nghiệp và nông dân Tiền Giang cùng nhau tháo gỡ khó khăn và tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng xuất khẩu, tăng giá trị cho ngành lúa gạo địa phương.