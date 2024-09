Thị trường Giá tiêu hôm nay 13/9/2024: Giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh Giá tiêu hôm nay 13/9/2024 trong khoảng 152,000-156,000 đồng/kg, thị trường giá tiêu trong nước ổn định so với hôm qua. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ tăng mạnh.

Giá tiêu trong nước ngày 13/9/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 156,000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 153,000 đồng/kg, giữ nguyên so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 156,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ổn định so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 155,000 đồng/kg; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 152,000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 13/9/2024

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 156,000 - Gia Lai 153,000 - Đắk Nông 156,000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 155,000 - Bình Phước 152,000 - Đồng Nai 155,000 -

Trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu 19.420 tấn hồ tiêu, thu về 116,7 tỷ USD, giảm 10,9% về số lượng và 10,1% về giá trị so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, số lượng giảm 3,1% nhưng giá trị lại tăng 56%. Giá xuất khẩu trung bình của hồ tiêu Việt Nam trong 8 tháng đầu năm là 4.800 USD/tấn, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết 8 tháng đầu năm, tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu là 182.930 tấn, với giá trị gần 878 triệu USD, giảm 2,7% về số lượng nhưng tăng 41,8% về giá trị nhờ mức giá cao.

Với giá hồ tiêu đang tăng và thị trường thuận lợi, dự kiến kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam có thể sẽ vượt qua 1 tỷ USD trong năm nay, đánh dấu sự quay trở lại mạnh mẽ của "vàng đen" sau 6 năm.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.557 USD/tấn (tăng 0,19%), giá tiêu trắng Muntok đạt 9.115 USD/tấn (tăng 0,21%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 7.400 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay tăng ở mức cao, giao dịch ở 7.100 USD/tấn (tăng 7,57%) với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 7.225 USD/tấn (tăng 3,21%); giá tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn (tăng 9,14%).

Châu Á là thị trường nhập khẩu gia vị lớn nhất thế giới, trong khi Bắc Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) là những thị trường hàng đầu cho gia vị hữu cơ. Các quốc gia như Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức, Pháp và Ý là những thị trường lớn tại châu Âu cho các loại gia vị, đặc biệt là những sản phẩm có chứng nhận bền vững như hữu cơ, Fairtrade, và Rainforest Alliance (RA).

Các công ty Việt Nam đang tích cực xin chứng nhận hữu cơ và bền vững cho sản phẩm gia vị để tận dụng cơ hội xuất khẩu. Ví dụ, PTEXIM đã phát triển 35,4ha hồ tiêu hữu cơ tại Đăk Nông và 90ha quế hữu cơ tại Yên Bái. PTEXIM cũng đã phát triển một khu vực trồng hoa hồi hữu cơ rộng 35,4ha tại Lạng Sơn.

Ông Đặng Dương Minh Hoàng, chủ trang trại Thiên Nông, cho biết trang trại của ông có 8 hecta hồ tiêu đã được chứng nhận hữu cơ bởi Mỹ, giúp ông bán sản phẩm với giá cao qua Nespice Việt Nam và xuất khẩu sang nhiều thị trường khắt khe.