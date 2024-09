Thị trường Giá tiêu hôm nay 9/9/2024: Tuần qua giá tiêu liên tục tăng rồi giảm Giá tiêu hôm nay 9/9/2024 trong khoảng 152,000-153,000 đồng/kg. Tuần qua giá tiêu liên tục tăng rồi giảm với biến động lớn từ 3,000 đến 4,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước ngày 9/9/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 153,000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 152,000 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ổn định so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 153,000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 152,000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 9/9/2024

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 153,000 - Gia Lai 152,000 - Đắk Nông 153,000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 153,000 - Bình Phước 152,000 - Đồng Nai 153,000 -

Tính đến hết tháng 8 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 183.756 tấn hồ tiêu. Trong số đó, có 162.721 tấn tiêu đen và 21.035 tấn tiêu trắng.

Tổng giá trị xuất khẩu hồ tiêu đạt 881,2 triệu USD, với tiêu đen là 754,1 triệu USD và tiêu trắng là 127,1 triệu USD. Mặc dù lượng xuất khẩu giảm nhẹ 2,1% so với năm trước, giá trị xuất khẩu lại tăng ấn tượng 43%.

Giá xuất khẩu bình quân của tiêu đen là 4.712 USD/tấn và của tiêu trắng là 6.326 USD/tấn, cao hơn năm trước lần lượt là 1.270 USD và 1.371 USD.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.578 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok đạt 8.923 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 7.500 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam ổn định ở mức cao, giao dịch ở 6.600 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 7.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.300 USD/tấn.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu bao gồm: Olam Việt Nam: 18.185 tấn, tăng 50,6%; Phúc Sinh: 16.522 tấn, tăng 61,7%; Nedspice Việt Nam: 13.953 tấn, tăng 14,1%; Haprosimex JSC: 13.808 tấn, tăng 77,0% và Trân Châu: 11.426 tấn, giảm 6,5%…

Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp có lượng xuất khẩu tăng trưởng đột biến như Simexco Đăk Lăk tăng 215,1%; Sinh Lộc Phát tăng 124,2%; Hanfimex Việt Nam tăng 94,2%; Intimex Group tăng 85,6%; Liên Thành tăng 60,3%…

Lượng xuất khẩu sang Mỹ 8 tháng đầu năm 2024 đạt 51.823 tấn, đạt gần bằng tổng lượng xuất khẩu của cả năm 2023 (54.271 tấn), so với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu tăng 54,3% và chiếm 28,2% thị phần. Tiếp theo là các thị trường: Đức: 12.021 tấn, tăng 96,3%; UAE: 11.744 tấn, tăng 29,6%; Ấn Độ: 9.086 tấn, tăng 10,2%; Trung Quốc: 8.388 tấn, giảm 84,4%; Hà Lan: 7.503 tấn, tăng 35,9%…