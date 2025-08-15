Thị trường Giá tiêu hôm nay 15/8: Ổn định ở mức giá cao Giá tiêu hôm nay 15/8/2025 nằm ở mức 140,000 - 142,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước ổn định ở mức giá cao so với hôm qua. Giá tiêu sẽ chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá USD và chính sách thuế của Mỹ

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm ổn định ở mức giá cao so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140,000 đồng/kg đến 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 140,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 140,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Theo báo cáo của IPC, nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu tại các thị trường lớn trong nửa đầu năm khá ổn định. Nhiều nước đã tích trữ đủ hàng cho nhu cầu ngắn hạn. Mỹ dù giảm nhẹ 3% vẫn là nước nhập khẩu lớn nhất, cho thấy nhu cầu vẫn được duy trì ổn định nhờ chiến lược thu mua chủ động.

Chuyên gia dự đoán thị trường Mỹ sẽ tăng mạnh đơn hàng từ quý IV/2025 đến quý I/2026 khi các doanh nghiệp bắt đầu tích trữ cho mùa cao điểm. Tuy nhiên, thời điểm này cũng trùng với vụ thu hoạch mới của Indonesia và Brazil, tạo ra thách thức về nguồn cung. Giá tiêu sẽ chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá USD và chính sách thuế của Mỹ.

Năm 2025 là năm thứ tư sản lượng hồ tiêu thế giới giảm liên tiếp. Dự báo trong vài năm tới, nguồn cung vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu, hỗ trợ giá tiêu duy trì đà tăng vào cuối năm.

Diện tích trồng hồ tiêu Việt Nam năm 2024 ước đạt 113,000 ha, giảm so với mức 115,000 ha năm 2023 và xa hơn là 151,900 ha năm 2017. Dự kiến diện tích có thể tiếp tục giảm xuống khoảng 110,000 ha trong thời gian tới, trong khi sản lượng năm nay ước đạt 190,000 tấn.

Giá tiêu hôm nay 15/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 14/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,232 USD/tấn (tăng 0,79%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,109 USD/tấn (tăng 0,79%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5,850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi so với hôm qua đạt 12,500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.