Thị trường Giá tiêu hôm nay 19/9/2025: Dự báo tăng cuối năm nay Giá tiêu hôm nay 19/9 ở mức 147,000 - 150,000 đồng/kg. Giá tiêu không thay đổi so với hôm qua. Dự báo giá tiêu cuối năm nay có thể tăng vượt mốc 160,000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Trong 1 - 2 tháng tới, giá tiêu trong nước dự báo dao động quanh mức 148,000 đến 155,000 đồng/kg. Nếu thời tiết tại Brazil và Indonesia tiếp tục xấu hoặc nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh vào dịp lễ cuối năm, giá tiêu có khả năng vượt 160,000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, nếu thị trường quốc tế chững lại, chi phí vận chuyển leo thang hoặc nông dân bán ra ồ ạt, giá tiêu có thể điều chỉnh giảm. Tuy vậy, mức giảm sâu khó xảy ra bởi người trồng thường có xu hướng giữ hàng, chờ thời điểm giá cao hơn.

Trong trung và dài hạn, khoảng 6 - 12 tháng tới, xu hướng giá tiêu phụ thuộc vào việc tái canh, áp dụng kỹ thuật canh tác bền vững và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Nếu Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế về chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu, hồ tiêu sẽ giữ vững vị thế mặt hàng gia vị chiến lược với mức giá ổn định ở ngưỡng cao.

Giá tiêu hôm nay 19/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 18/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,061 USD/tấn (giảm 0,41%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,006 USD/tấn (giảm 0,41%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.