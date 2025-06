Thị trường Giá vàng chiều nay 1/6/2025: Giá vàng trong nước và thế giới lỗ hơn 5 triệu đồng tuần qua Giá vàng chiều nay 1/6/2025: Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cùng xu hướng giảm so với tuần trước. Người mua vàng trong nước lỗ hơn 5 triệu đồng, nhưng mức chênh so với vàng thế giới vẫn trên 10 triệu

Giá vàng trong nước hôm nay 1/6/2025

Tính đến 14h30 chiều ngày 1/6/2025, giá vàng miếng trong nước giữ ở mức 118,2 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 115,7-118,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua nhưng đã giảm 3,3 triệu đồng ở chiều mua - giảm 2,8 triệu đồng ở chiều bán so với tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 115,7-118,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. So với tuần trước, mức giá giảm 3,3 triệu đồng ở chiều mua - giảm 2,8 triệu đồng ở chiều bán

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 115,7-117 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. So với tuần trước, mức giá giảm 3,3 triệu đồng ở chiều mua - giảm 3,5 triệu đồng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 115,7-118,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua và giảm 2,8 triệu đồng ở chiều mua - giảm 2,6 triệu đồng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 115-118,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng giảm 3 triệu đồng ở chiều mua - giảm 2,8 triệu đồng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến chiều ngày 1/6/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 111-113,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; giảm 2,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 113-116 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; giảm 2,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Nếu mua vàng SJC tại Tập đoàn DOJI và Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC vào cuối tuần trước và bán ra vào hôm nay, người mua vàng tại Tập đoàn DOJI và Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC cùng lỗ 5,3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 1/6/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 1/6/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

115,7 118,2

- - Tập đoàn DOJI

115,7

118,2

-

- Mi Hồng

115,7 117

- -200 PNJ

115,7

118,2

- - Vietinbank Gold

118,2



- Bảo Tín Minh Châu

115,7

118,2

- -

Phú Quý 115 118,2

- -

1. DOJI - Cập nhật: 1/6/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 115,700 118,200 AVPL/SJC HCM 115,700 118,200 AVPL/SJC ĐN 115,700 118,200 Nguyên liệu 9999 - HN 107,000 111,000 Nguyên liệu 999 - HN 106,900 110,900

2. PNJ - Cập nhật: 1/6/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 11.570 11.820 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 11.050 11.360 Vàng Kim Bảo 999.9 11.050 11.360 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 11.050 11.360 Vàng nữ trang 999.9 11.000 11.250 Vàng nữ trang 999 10.989 11.239 Vàng nữ trang 9920 10.920 11.170 Vàng nữ trang 99 10.898 11.148 Vàng 750 (18K) 7.703 8.453 Vàng 585 (14K) 5.846 6.596 Vàng 416 (10K) 3.945 4.695 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 11.050 11.360 Vàng 916 (22K) 10.065 10.315 Vàng 610 (14.6K) 6.128 6.878 Vàng 650 (15.6K) 6.578 7.328 Vàng 680 (16.3K) 6.915 7.665 Vàng 375 (9K) 3.484 4.234 Vàng 333 (8K) 2.978 3.728

3. SJC - Cập nhật: 1/6/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 115,700 118,200 Vàng SJC 5 chỉ 115,700 118,220 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 115,700 118,230 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 110,500 113,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 110,500 113,600 Nữ trang 99,99% 110,500 112,900 Nữ trang 99% 107,282 111,782 Nữ trang 68% 70,029 76,929 Nữ trang 41,7% 40,334 47,234

Giá vàng thế giới hôm nay 1/6/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h30 ngày 1/6 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3291,99 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng giảm 59,4 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.200 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,86 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 10,34 triệu đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng thế giới biến động mạnh khi giới đầu tư phải đối mặt với những thông tin trái chiều về thuế quan và các phán quyết pháp lý liên quan. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cuối cùng đã bỏ qua các thông tin này để tập trung vào phân tích kỹ thuật, vốn cho thấy thị trường thực tế không quá kịch tính như các tiêu đề báo.

Sean Lusk, Giám đốc đồng cấp bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng thị trường hiện đã quen với các tin tức về thuế quan, và gần như không còn phản ứng mạnh như trước. Theo ông, những thông tin như vậy đã được phản ánh vào giá vàng, và giờ đây không còn gây bất ngờ lớn cho nhà đầu tư.

Về diễn biến giá vàng, ông cho rằng đó chủ yếu là do hoạt động chốt sổ vào cuối tháng. Dù đồng USD tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu giảm trong vài phiên gần đây, nhưng khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư vẫn chưa rõ ràng. Lusk lưu ý rằng giá vàng hiện đang ở vùng "quá mua", nghĩa là đã tăng quá nhiều trong thời gian ngắn và có thể đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật.

Ông cũng cho rằng, giá vàng chưa có phản ứng rõ rệt. Ngày hôm trước tăng nhẹ bao nhiêu thì hôm sau lại giảm đúng bằng từng đó, và vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh mức trung bình động 3.257 USD/ounce của hợp đồng giao tháng 8.

Diễn biến tuần qua cho thấy giá vàng vẫn bị chi phối bởi tâm lý và dòng tiền ngắn hạn, với mức kháng cự 3.300 USD đóng vai trò then chốt. Dù thông tin thị trường liên tục thay đổi, mốc này vẫn là vùng giá trung tâm mà nhà đầu tư theo sát trong thời gian tới.

Tuần giao dịch sắp tới được dự báo sẽ rất sôi động khi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố ảnh hưởng đến giá vàng. Tâm điểm chú ý là loạt báo cáo về thị trường lao động Mỹ, bao gồm số lượng việc làm mở (JOLTS) vào thứ Ba, báo cáo việc làm ADP vào thứ 4, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào thứ 5 và bảng lương phi nông nghiệp tháng 5 vào thứ 6.

Ngoài ra, thị trường cũng sẽ theo dõi các chỉ số PMI sản xuất (ISM Manufacturing) công bố vào thứ 2 và PMI dịch vụ (ISM Services) vào thứ 4. Bên cạnh đó, các quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), lần lượt vào thứ 4 và thứ 5, cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường toàn cầu và có thể tác động gián tiếp đến giá vàng.

Theo đánh giá từ nhóm chuyên gia tại CPM Group, hiện là thời điểm hợp lý để nhà đầu tư cân nhắc mua vàng. Họ dự báo giá vàng có thể tăng lên mức 3.385 USD/ounce trước ngày 13/6. Lý do chính là những lo ngại về tình hình kinh tế và chính trị tại Mỹ cũng như trên toàn cầu đang dần quay trở lại sau một thời gian tạm lắng.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, giới chuyên gia và nhà đầu tư đang có quan điểm khá chia rẽ về diễn biến giá vàng trong tuần tới, sau khi kim loại quý có một tuần giao dịch kém sôi động.

Trong số 14 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, 43% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 29% dự đoán giảm và 29% còn lại kỳ vọng giá vàng sẽ đi ngang. Điều này cho thấy tâm lý “chờ xem” đang chiếm ưu thế sau khi giá vàng có dấu hiệu điều chỉnh nhẹ.

Ở nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ, với 2.490 người tham gia khảo sát trực tuyến, phe lạc quan vẫn chiếm đa số nhưng chỉ với cách biệt hẹp. Cụ thể, 56% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, 24% cho rằng sẽ giảm, trong khi 20% nhận định giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Adrian Day, Chủ tịch công ty quản lý tài sản Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng có thể sẽ tiếp tục dao động lên xuống trong tuần tới. Tuy nhiên, ông không cho rằng giá sẽ giảm sâu hoặc kéo dài, bởi hiện vẫn có lực mua đợi sẵn mỗi khi vàng điều chỉnh.

Theo Day, dù gần đây thị trường có xu hướng phản ứng mạnh với các động thái thương mại của Tổng thống Donald Trump, nhưng các yếu tố chính thúc đẩy giá vàng đã xuất hiện từ trước thời Trump, và đến nay vẫn chưa biến mất. Những vấn đề như chiến tranh Nga - Ukraine, xung đột tại Gaza hay chính sách thuế quan chỉ là "gia vị thêm" cho xu hướng dài hạn.

Từ mùa thu năm 2022, giá vàng đã tăng đáng kể, ngay cả trước khi ông Trump trở lại chính trường. Một trong những động lực tăng giá nền tảng của vàng là xu hướng các ngân hàng trung ương giảm tỷ trọng dự trữ bằng đồng USD do lo ngại việc Mỹ "vũ khí hóa" đồng tiền này.

Nhìn về phía trước, Day cho rằng những số liệu kinh tế như báo cáo việc làm của Mỹ hiện không còn tác động lớn đến giá vàng như trước, vì Cục Dự trữ Liên bang (Fed) gần như đã tạm gác các động thái chính sách tiền tệ. Trừ khi dữ liệu việc làm quá xấu buộc Fed phải cắt lãi suất sớm, còn lại thì các số liệu trung lập sẽ không khiến thị trường vàng phản ứng mạnh.

Yếu tố có thể đẩy vàng quay lại mốc kỷ lục 3.500 USD/ounce chính là diễn biến liên quan đến dự luật ngân sách lớn của chính quyền Trump. Nếu Thượng viện bác bỏ hoặc dự luật rơi vào bế tắc, có thể khiến thị trường lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài khóa vào cuối mùa hè. Đây là nguy cơ độc lập với ông Trump, nhưng lại tác động mạnh tới giá vàng.