Thị trường Giá vàng giảm 2 tuần liên tiếp nhưng vẫn hướng đến giá 5000 USD Giá vàng thế giới giảm 11% sau 2 tuần liên tiếp, nhưng giới chuyên gia vẫn kỳ vọng kim loại quý sẽ sớm tiến tới mốc 5000 USD/ounce trong năm tới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.000 USD/ounce. Trong hai tuần gần nhất, kim loại quý đã giảm khoảng 11% so với đỉnh gần đây, phản ánh sự điều chỉnh tự nhiên sau chuỗi tăng kéo dài.

Giá vàng tuần này tiếp tục đi xuống, dù các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có phần tích cực và chu kỳ cắt giảm lãi suất vẫn chưa rõ ràng. Mở đầu tuần ở mức 4.104 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng giảm sâu xuống còn 3.978 USD/ounce vào sáng thứ 2. Dù có lúc chạm mức cao 4.110 USD/ounce, đà giảm đã kéo dài trong suốt phiên đầu tuần, khiến giá vàng mất gần 130 USD chỉ trong một ngày giao dịch.

Sau cú rơi mạnh, giá vàng phục hồi lên 3.969 USD/ounce vào chiều thứ 3, rồi tiến đến 4.026 USD/ounce sáng thứ 4. Tuy nhiên, sau cảnh báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 “chưa chắc chắn”, giá vàng lại giảm mạnh xuống còn 3.929 USD/ounce trong phiên Mỹ. Sang phiên khuya, giá vàng tiếp tục dao động quanh vùng 3.920 – 3.975 USD/ounce, thể hiện tâm lý giằng co của thị trường trước phát biểu của Fed.

Từ thứ 5, giá vàng dần phục hồi và duy trì ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce. Trong phiên tối cùng ngày, giá vàng có lúc đạt 4.037 USD/ounce trước khi điều chỉnh nhẹ. Giai đoạn cuối tuần, thị trường vàng giao dịch trong biên độ hẹp khoảng 60 USD, với mức trung bình quanh 4.000 USD/ounce. Sự ổn định này cho thấy lực mua hỗ trợ vẫn đang duy trì, bất chấp sức ép từ chính sách tiền tệ chưa rõ ràng.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp công bố. Tuần tới, Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) sẽ công bố chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ, cùng báo cáo việc làm khu vực tư nhân từ ADP.

Ngoài ra, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh và khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan cũng được theo dõi sát sao, vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Dù giá vàng thế giới khả năng giảm thêm trong ngắn hạn, thị trường vẫn cho thấy sự ổn định tương đối ở vùng giá cao này, khi giới đầu tư xem đây là giai đoạn “lấy hơi” để chuẩn bị cho chu kỳ tăng mới.

Tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng Bạc London (LBMA), các đại biểu dự báo giá vàng có thể kiểm định vùng cản gần 5.000 USD/ounce vào năm 2026, tương đương mức tăng khoảng 25% so với hiện nay.

Các ngân hàng lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale cũng cùng quan điểm rằng giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce trong năm tới. Bên cạnh đó, tổ chức Metals Focus dự báo giá vàng đạt 5.000 USD và giá bạc chạm 60 USD/ounce trong cùng kỳ.

Theo các chuyên gia, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị toàn cầu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, khiến đồng USD suy yếu.

Dù Ngân hàng Thế giới chỉ dự báo giá vàng tăng 5% trong năm 2026, còn Natixis cho rằng giá trung bình ở mức 3.800 USD/ounce, song các nhận định này vẫn không mang tính tiêu cực. Thực tế, giá vàng hiện cao hơn hơn 180% so với giai đoạn 2015–2019.

Giá vàng tiếp tục được hỗ trợ khi các ngân hàng trung ương tăng cường mua vào để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, chỉ riêng quý III, lượng mua vào đạt khoảng 200 tấn và dự kiến cả năm 2025 có thể lên tới 900 tấn. Dù trong ba năm qua đã mua hơn 3.000 tấn, nhu cầu vàng vẫn ở mức cao.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết đang xem xét mua thêm vàng trong trung và dài hạn - động thái cho thấy niềm tin vào triển vọng tăng giá vàng trong tương lai.