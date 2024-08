Thị trường Giá vàng hôm nay 3/8: Xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh thị trường biến động Giá vàng hôm nay, ngày 3/8, tiếp tục ghi nhận sự tăng mạnh ở chiều mua trên thị trường trong nước, vượt qua ngưỡng 78 triệu đồng/lượng. Diễn biến này đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng tích cực, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/8



Các thương hiệu vàng lớn trong nước đã điều chỉnh giá vàng miếng tăng 500.000 đồng ở chiều mua, giúp giá vàng vượt ngưỡng 78 triệu đồng/lượng.

Giá bán vẫn được duy trì ở mức 79,8 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu như SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ, và Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua tại mức 78,3 triệu đồng/lượng. Đây là sự đồng thuận trong điều chỉnh giá, tạo ra một mặt bằng giá mới ổn định trên thị trường.



Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9999 niêm yết lần lượt ở mức 76,35 triệu đồng/lượng mua vào và 77,65 triệu đồng/lượng bán ra, ghi nhận mức tăng nhẹ 150.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán. Tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, vàng nhẫn thương hiệu DOJI giữ mức 76,4 triệu đồng/lượng mua vào và 77,65 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, PNJ duy trì giá mua và bán vàng nhẫn ở mức 75,6 triệu đồng/lượng và 77,06 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 76,43 triệu đồng/lượng và bán ra 77,63 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với ngày trước. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn với giá 76,35 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 77,65 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng được cập nhật lúc 5 giờ 30 phút sáng 3/8 như sau:

Sản phẩm

Triệu đồng/lượng Hôm nay (3/8/2024) Hôm qua (2/8/2024) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán Giá vàng thế giới

2.443,1$

+12.6$ 2.444,1$

+12.1$ 2.430,5$ 2.432$ AVPL/SJC HN

78,3 79,8 78,3 79,8 AVPL/SJC HCM

78,3 79,8 78,3 79,8 SJC 1L, 10L, 1KG

78,3 79,8 78,3 79,8 SJC 2c, 1C, 5 phân

78,3 79,83 78,3 79,83 SJC 5c

78,3 79,82 78,3 79,82 Vàng nhẫn 99,99

76,35 77,65 76,35 77,65 Hà Nội PNJ

76,35 77,62 76,35 77,62 Hà Nội SJC

78,3 79,8 78,3 79,8 TPHCM PNJ

76,35 77,62 76,35 77,62 TPHCM SJC

78,3 79,8 78,3 79,8

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,1 USD lên 2.444,1 USD/ounce, trong khi vàng tương lai giao dịch ở mức 2.486,1 USD/ounce, giảm nhẹ 1,2 USD so với ngày trước đó. Mặc dù giá vàng gần như không thay đổi so với ngày 2-8, nhưng đã giảm so với mức tăng cuối tuần trước do áp lực chốt lời sau đợt tăng giá gần đây.

Trước đó, giá vàng đã đạt mức cao nhất trong hơn hai tuần nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD giảm, khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo ra ít việc làm hơn dự kiến trong tháng 7. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12, và đồng USD cũng chạm đáy kể từ tháng 3. Những dữ liệu này, kết hợp với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, đã làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn và đẩy giá vàng lên cao hơn.

Giám đốc đầu tư David Meger của High Ridge Futures cho biết, lợi suất thấp hơn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất là những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng. Thị trường hiện đang tính đến khả năng Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tháng 9.

Trong tuần này, giá vàng đã tăng gần 2%, được hỗ trợ mạnh mẽ từ lực cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng ở Trung Đông và kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Với giá vàng trong nước và quốc tế hiện tại, chênh lệch giữa hai thị trường là khoảng 4,9 triệu đồng/lượng, một mức chênh lệch đáng kể phản ánh các yếu tố kinh tế vĩ mô và nhu cầu thị trường nội địa.