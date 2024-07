Kinh tế Giá vàng đồng loạt giảm, người dân Nghệ An tăng mua Chốt phiên giao dịch tuần, tại Nghệ An, giá vàng được điều chỉnh giảm ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra, người dân dồn tiền mua vàng tích trữ…

Giá vàng nhẫn tuần qua giảm nhẹ. Ảnh: T.P

Chốt phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới, đứng ở mức 2.386 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Tuần qua, trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều được điều chỉnh giảm. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank bán ra ở mức 79,5 triệu đồng/lượng. Các công ty vàng bạc đá quý cũng duy trì giá bán vàng miếng ở mức này. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng giảm khoảng 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn ghi nhận tuần giảm nhẹ đầu tiên sau nhiều tuần tăng giá trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước kết hợp với cơ quan công an đang tích cực thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng và thu giữ nhiều vàng nhẫn, vàng trang sức.

Đa phần người dân lựa chọn vàng nhẫn làm tài sản tích trữ. Ảnh: T.P

Điều chỉnh theo thị trường vàng trong nước và thế giới, giá vàng nhẫn ở Nghệ An giảm 150.000 - 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra. Cụ thể, sáng 28/7, các doanh nghiệp vàng bạc ở Nghệ An niêm yết giá vàng nhẫn như sau: 77,30 – 77,70 triệu đồng/lượng (bán ra) và 74,50-75,50 triệu đồng/lượng (mua vào).

Trong khi đó, giá vàng miếng tại Nghệ An vẫn chưa được các doanh nghiệp vàng bạc cập nhật, không có hàng bán ra và cũng không có nhu cầu mua vào. Do đó, người dân khi có nhu cầu đều chuyển hướng sang mua vàng nhẫn.

Chị Trịnh Ngọc Ánh, nhân viên một tiệm vàng ở đường Cao Thắng cho biết: “Giá vàng nhẫn giảm nhẹ, bám sát giá vàng thế giới và có tính ổn định cao hơn vàng miếng và hiện ở Nghệ An, chủ yếu chỉ giao dịch vàng nhẫn. Giá vàng nhẫn giảm nhẹ, người dân mua vàng nhẫn khá đông, trong tuần qua, lượng vàng nhẫn bán ra tăng khoảng 10% so với tuần trước đó. Về chiều mua vào, do dân bán ít nên các tiệm vàng trong hệ thống của chúng tôi cũng mua vào ít hơn”.

Giá vàng nhẫn bám sát giá vàng thế giới, có tính ổn định hơn so với vàng miếng. Ảnh: T.P

Có nguồn tiền từ 3 con đi xuất khẩu lao động gửi về, hàng quý, bà Nguyễn Thị N. ở xã Đồng Văn (Thanh Chương) đều xuống TP. Vinh mua vàng để cất trữ làm vốn cho con.

Theo dõi giá vàng, bà N. nhận thấy, giá vàng nhẫn thường biến động cùng chiều với thị trường thế giới. Do đó, trước khi quyết định xuống tiền mua vàng, bà thường tham khảo thị trường thế giới cùng nhận định của chuyên gia.

Bà N. cho biết: “Trung bình, mỗi quý, 3 người con gửi về khoảng 500-600 triệu đồng, số tiền này, tôi dồn vào mua vàng tích trữ. Trước thì mua vàng miếng để tiện cất trữ, lại là thương hiệu quốc gia nên đỡ lo lắng về chất lượng.

Giao dịch vàng nhẫn sôi động ở Nghệ An. Ảnh: T.P

Từ sau khi giá vàng miếng biến động, việc mua bán thắt chặt, ở huyện Thanh Chương hay TP. Vinh thì việc giao dịch cũng hạn chế nên tôi chuyển sang mua vàng nhẫn. Đợt này, giá vàng nhẫn giảm, trong khi theo dự báo của các chuyên gia, sắp tới giá vàng sẽ tăng nên tôi quyết định dùng hết số tiền con gửi về để mua 7 lượng vàng nhẫn”.

Không chỉ những người có tiền nhàn rỗi lớn đầu tư vào vàng mà nhiều người hiện nay cũng lựa chọn mua vàng nhẫn để tích góp tài sản. Lượng mua không nhiều chỉ 1-2 chỉ nhưng họ xem đó là kênh đầu tư an toàn nhất.

“Lương công chức, tháng dư ra 5-7 triệu đồng thì mua 1 chỉ vàng tích trữ là thích hợp nhất. Trước thì góp phường, đến lượt nhận thì mua 1 cây, nay phường hụi cũng rủi ro, giá vàng miếng cũng trồi sụt liên tục nên tháng nào có tiền dư tôi cũng dành mua 1 chỉ vàng”, chị Lưu Thị Hồng Phương ở phường Vinh Tân (TP. Vinh) chia sẻ.

Theo dự báo, giá vàng sẽ tiếp tục tăng vào nửa cuối năm 2024. Ảnh: T.P

Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia vẫn giữ quan điểm lạc quan về giá vàng. Cụ thể, trong 16 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, 7 chuyên gia, chiếm 44%, dự đoán ​​giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, trong khi chỉ có 4 người (25%), dự đoán giá sẽ giảm; 5 nhà phân tích còn lại (31%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, 193 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, các nhà đầu tư Main Street đã lạc quan hơn so với tuần trước. 127 nhà giao dịch bán lẻ, hay 66%, trông đợi giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. 37 người khác, hay 19%, kỳ vọng kim loại màu vàng sẽ giao dịch thấp hơn, trong khi 29 người trả lời, đại diện cho 15% còn lại, thấy giá sẽ đi ngang vào tuần tới.

Theo các doanh nghiệp vàng bạc cho biết, lượng vàng nhẫn bán ra tăng 10% so với tuần trước đó. Ảnh: CSCC

Giá vàng nhẫn thường biến động cùng chiều với thị trường thế giới, dự báo giá vàng tăng trong thời gian tới sẽ kéo theo sự sôi động của thị trường vàng nhẫn.