Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: Nơi tiếp lửa đam mê của 5 cầu thủ thiếu niên đạt danh hiệu 'Vua phá lưới'

Thanh Phúc - Quang An

Nguyễn Đình Thương: "Át chủ bài" của Thiếu niên Quỳnh Lưu

Sinh ra trong một gia đình ngư dân ở xã An Hoà (Quỳnh Lưu), từ nhỏ, Nguyễn Đình Thương (số 4) đã sớm bộc lộ năng khiếu với trái bóng tròn. Trong các giải đấu cấp xã, huyện và Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường, Thương được các thầy phát hiện và bồi dưỡng. Sau đó, Thương được tham gia lớp năng khiếu bóng đá ở Quỳnh Lưu và được tuyển vào đội trẻ Sông Lam Nghệ An, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên Thương đành “bỏ ngang”.

Mùa giải năm nay, Đình Thương được các thầy chọn vào đội Thiếu niên Quỳnh Lưu với vai trò tiền vệ phòng ngự, đội trưởng và được coi là “cái đầu” của cả đội về chiến thuật và là chỗ dựa vững chắc của đồng đội về mặt tinh thần. Trải qua 5 trận đấu, Đình Thương đã có 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo thành bàn giúp Thiếu niên Quỳnh Lưu giành vé vào chung kết. Trong đó, ở trận đầu ra quân gặp Thiếu niên Quế Phong, Đình Thương đã có một hat-trick 3 bàn thắng với những tình huống hết sức gay cấn, đẹp mắt.

Trong trận đấu chung kết giành chức vô địch, với vai trò đội trưởng, Đình Thương đã dẫn dắt đội bóng Thiếu niên Quỳnh Lưu thi đấu bùng nổ, tấn công áp đảo và có đến 5 bàn thắng giúp đội bóng xứ Quỳnh bước lên ngôi vương.

Với những gì đã thể hiện trong suốt mùa giải, Nguyễn Đình Thương xứng đáng được tặng thưởng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc” nhất, đồng thời là Vua phá lưới của giải.

Nguyễn Văn Sang: Chú “sóc nhỏ” thông minh của Thiếu niên Yên Thành

Tham gia lớp năng khiếu bóng đá của Sông Lam Nghệ An ở Yên Thành, từ khi còn học lớp 5, trưởng thành từ các giải đấu của trường qua các kỳ Hội khoẻ Phù Đổng với tài năng nổi bật, Nguyễn Văn Sang được nhận vào đội trẻ của Câu lạc bộ Huế. Song do nhỏ con, thể lực non nên Sang đã ngừng hợp đồng với câu lạc bộ.

Không từ bỏ đam mê, Sang vẫn chơi bóng phong trào của xã, huyện và tham gia lớp năng khiếu nghiệp dư. Và để chuẩn bị cho mùa giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm nay, Sang được huấn luyện viên Vũ Đức Quyết gọi vào đội.

Thông minh, nhanh nhẹn và đã được tôi luyện trong môi trường chuyên nghiệp nên Văn Sang sớm chứng tỏ được tài năng của mình. Đặc biệt, ở vai trò tiền vệ cánh, Nguyễn Văn Sang đã có 5 bàn thắng đưa Yên Thành đến với Huy chương Đồng của Cúp Báo Nghệ An năm 2023.

Hồ Đăng Nhật (Thiếu niên Yên Thành): Bản lĩnh vượt khó

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Tăng Thành (Yên Thành), bố mẹ đều làm nông, trồng rừng nên công việc rất bận rộn, ít có thời gian quan tâm đến đam mê, năng khiếu của con.

Để theo đội tập luyện chuẩn bị cho giải đấu, Nhật phải vượt 20 km từ nhà lên trung tâm huyện để tham gia các buổi tập, có khi Nhật được bố chở, có khi thì đi nhờ xe người quen nhưng chưa hôm nào Nhật vắng mặt. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó và tính kỷ luật cao nên Nhật rất được thầy và các bạn trong đội quý mến.

Với vị trí sở trường là tiền vệ, tại mùa giải năm nay, Hồ Đăng Nhật đã có đến 5 bàn thắng qua 4 trận đấu và nhiều pha kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Thi đấu xuất sắc, lối chơi linh hoạt và ghi nhiều bàn thắng nhất đã đưa em đến với danh hiệu “Vua phá lưới” mùa giải này.

Nguyễn Mạnh Phú (số 7, Thiếu niên TP. Vinh): Hiện thực hoá giấc mơ cầu thủ từ Cúp Báo

Dù thất bại trong trận chung kết, tuy nhiên tiền vệ Nguyễn Mạnh Phú - đội Thiếu niên TP.Vinh vẫn có một mùa giải đáng nhớ khi trở thành Vua phá lưới của mùa giải.

Anh Nguyễn Văn Dần, phường Quang Trung, TP.Vinh, phụ huynh của em Nguyễn Mạnh Phú chia sẻ: “Phú đam mê bóng đá từ nhỏ, đặc biệt rất yêu mến các cầu thủ nổi tiếng trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và ước mơ của cháu là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Thời gian đầu tập luyện, Phú thường được huấn luyện viên bố trí đá ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, tuy nhiên sau đó, các huấn luyện viên cảm nhận được khả năng điều phối bóng của cháu nên kéo cháu xuống làm quen với tiền vệ công kiến thiết. Nhờ được “đặt đúng chỗ” nên Phú đã phát huy hết tố chất, sở trường của mình.

Ở mùa giải năm nay, Phú đã ghi đến 5 bàn thắng vào lưới của các đội thị xã Cửa Lò, Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu… Dù không đá ở vị trí tiền đạo nhưng với khả năng sút xa, tạo bất ngờ, những pha lên bóng của Phú khiến nhiều đối thủ e dè. Cầu thủ Nguyễn Mạnh Phú cho biết, em sẽ tiếp tục song hành giữa học tập và rèn luyện, dần thực hiện giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của mình.

Vũ Ngọc Chung (số 7 Thiếu niên TX Hoàng Mai): Sút xa hay, rê bóng dẻo

Là người con phường Quỳnh Thiện, năng khiếu đá bóng của Ngọc Chung đã được bộc lộ từ nhỏ. Bố mẹ em đã tìm đến lớp năng khiếu tại thị xã với hy vọng rằng, Chung sẽ phát huy được hết khả năng, trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Thầy Hồ Hữu Tiến, huấn luyện viên đội bóng Thiếu niên Hoàng Mai nhớ lại: Cách đây khoảng 4 năm, khi phụ huynh đưa Chung đến giới thiệu với tôi, ấn tượng đầu tiên là một cậu bé vóc dáng nhỏ bé, da ngăm ngăm, tuy nhiên lại có những tố chất kỹ thuật tuyệt vời. Khi hướng dẫn em thực hiện các bài tập, em đều hoàn thành trơn tru và thể hiện được nhiều kỹ năng hơn những cầu thủ cùng trang lứa. Chung vừa có khả năng điều phối bóng, sút xa hay, rê bóng dẻo và cũng rất tích cực tranh chấp. Do đó, tôi đưa em đá ở vị trí tiền vệ từ lớp U 9, em cũng là linh hồn của đội trong suốt những năm qua.

Ở mùa giải năm nay, Ngọc Chung đã ghi 5 bàn thắng vào lưới các đội Hưng Nguyên, Quế Phong, Quỳnh Lưu, TP. Vinh… Tuy đá vị trí tiền vệ nhưng là người có nhiều bàn thắng nhất đội, vượt qua các tiền đạo. Đặc biệt, Vũ Ngọc Chung không chỉ chơi bóng hay mà học cũng rất giỏi, em vừa đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến xuất sắc trong năm học vừa qua.

Thầy Hồ Hữu Tiến cho biết, thời gian tới, thầy và phụ huynh sẽ tiếp tục rèn luyện, sát cánh cùng em để em trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như mong ước./.