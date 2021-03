Giải cứu 'tàu khủng' mắc kẹt tại kênh đào Suez

Tàu chở container khổng lồ Even Given vẫn chưa thể di chuyển qua kênh đào Suez - nối liền Địa Trung Hải và vịnh Suez. Nhiều tàu kéo và máy xúc đã được triển khai để cứu hộ nhưng chưa thành công. Nhiều khả năng, lực lượng liên quan vẫn phải chờ vào thủy triều lên để giải cứu tàu mắc kẹt.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu tàu mắc cạn ở kênh Suez.

“Các tàu đang tiếp tục nạo vét cát và bùn để cứu hộ thành công tàu Even Given”- Bernhard Schulte Shipmanagement - bộ phận quản lý kỹ thuật của tàu Even Given cho biết.



Trước đó, tàu Even Given, đang trên hải trình từ Trung Quốc đến cảng Rotterdam của Hà Lan, bị mắc kẹt tại kênh đào Suez vào tối 23/3. Một số nguồn tin cho biết tàu Ever Given có thể bị mất điện hoặc do gió lớn, trôi ngang làm tắc nghẽn kênh.

Hình ảnh cho thấy tàu khổng lồ chắn ngang kênh Suez gây ách tắc giao thông trên tuyến giao thương quan trọng.

Trong một thông báo, công ty vận hành tàu Evergreen Marine có trụ sở tại Đài Loan cho biết, tàu Ever Given bị mắc cạn do gặp gió mạnh trong lúc đi qua kênh đào Suez. Công ty này nói thêm rằng không có container nào trên tàu Evergreen Marine bị chìm.

Bộ phận kỹ thuật Bernhard Schulte cho biết thêm, hiện chưa có về thương vong trong số 25 thành viên phi hành đoàn cũng như ảnh hưởng đến hàng hóa trên tàu. Các cuộc điều tra ban đầu đã loại trừ nguyên nhân về lỗi cơ hoặc động cơ là lý do khiến tàu bị mắc cạn.

Tàu Ever Given nặng 220.000 tấn, dài 400m, có khả năng chở 20.000 container, thuộc loại tàu hàng hải mới, được gọi là tàu container siêu lớn.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng trăm tàu đang bị kẹt ở hai phía kênh đào Suez do sự cố của tàu container Even Given.

Vụ tàu khổng lồ mắc cạn ở kênh Suez gây thiệt hại rất lớn. Dự tính thiệt hại vì sự việc này khoảng 400 triệu USD mỗi giờ.

Vụ tàu mắc kẹt xảy ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu. Lĩnh vực thiếu hụt nguồn cung trầm trọng nhất là ngành công nghiệp chip, buộc nhiều hãng sản xuất ô tô phải tạm ngừng hoạt động.

Theo Cơ quan quản lý kênh đào Suez, gần 19.000 lượt tàu đã đi qua kênh này trong năm 2020, trung bình 51,5 lượt/ngày./.