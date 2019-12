Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng BĐBP Nghệ An nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống

Chiều 18/12, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đoàn công tác Công an tỉnh đến thăm, chúc mừng BĐBP tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Chủ trì tiếp đoàn có Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh. Ảnh: Lê Thạch

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Nghệ An, những cán bộ, chiến sỹ đang canh gác “phên dậu” của Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chúc lực lượng BĐBP luôn giữ vững bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.



Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, Đại tá Trần Hải Bình cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh trong những năm qua đã dành cho lực lượng BĐBP; đặc biệt là trong công tác phối hợp, hiệp đồng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, ven biển.

Đồng chí Chỉ huy trưởng khẳng định đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.