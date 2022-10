Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 4/10, đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát nắm tình hình và tặng quà cho đồng bào vùng lũ tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.

Tại huyện Kỳ Sơn, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và các lực lượng vũ trang đã chủ động, tích cực giúp dân phòng tránh thiên tai và khắc phục thiệt hại sau lũ. Đồng chí chia sẻ những khó khăn, mất mát, thiệt hại với đồng bào vùng lũ của huyện Kỳ Sơn.

Đồng thời nhấn mạnh: Trong đợt mưa bão vừa qua, Công an tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo Công an các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, biện pháp ứng phó lụt bão và khắc phục thiên tai; trong đó, đã huy động hơn 3.500 cán bộ chiến sỹ tăng cường bám địa bàn cơ sở, thường trực tại các điểm sạt lở, ngập sâu, ngập tràn để cắm biển cấm, biển cảnh báo, cảnh giới, không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức sơ tán dân và ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Trong đó, chỉ đạo Công an huyện Kỳ Sơn ứng trực 100% lực lượng, Công an xã triển khai phòng, chống lụt bão tại địa bàn; tăng cường hơn 50 đồng chí Công an tỉnh giúp huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả. Có thể khẳng định, các cấp, các ngành và nhân dân đã tập trung triển khai tốt phương án phòng, chống lụt bão, nhưng thiệt hại do lụt, bão gây ra cho tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Kỳ Sơn là rất nặng nề.

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, trước mắt Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị xuống cơ sở để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, hỗ trợ nhân dân lương thực, thực phẩm thiết yếu, vệ sinh dịch tễ các điểm ngập úng sau bão, kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân theo đúng quy định pháp luật.

Thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn, vất vả, những thiệt hại khó bù đắp đó, với tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh đã đóng góp tặng quà gồm 4 tấn gạo, 4 tạ cá khô, 400 lít nước mắm và 100 triệu đồng để động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng trao tặng 2 tấn gạo, 8 tạ muối, 55 thùng mỳ tôm, 35 thùng nước khoáng cho đồng bào bị lũ lụt tại thị trấn Mường Xén, xã Chiêu Lưu, xã Tà Cạ và Công an huyện Kỳ Sơn./.