Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: Khó khăn trong đấu thầu vật tư y tế do vướng khâu thẩm định giá

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và Chương trình “Mẹ đỡ đầu” học sinh mồ côi giai đoạn 2022-2025.

(Baonghean.vn) - Cuối tháng 11/2022, tỉnh Nghệ An đã được Trung ương bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 với số tiền hơn 54 tỷ đồng. Nhưng hàng trăm lao động chuyên trách bảo vệ rừng sẽ vẫn tiếp tục phải chờ lương!

(Baonghean.vn) - Thời gian qua một số doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn địa bàn Nghệ An phản ánh về việc chậm hoàn thuế VAT, khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ngành liên quan cần sớm có giải pháp để tháo gỡ vướng mắc.

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ gặp Hà Nội ở chung kết môn bóng đá nam Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2022; Từ ngày 6/12 đến 10/12/2022, LĐBĐ Việt Nam (VFF) tổ chức khóa tuyển chọn giảng viên trọng tài 2022... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các hoạt động phải phong phú, thiết thực, mang đậm truyền thống văn hoá của dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng và xử lý hành chính 2 đối tượng trú tại các huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

(Baonghean.vn) - Chiều 7/12, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Lễ phát động “Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I, năm 2022-2023”.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 3 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, thu giữ nhiều tang vật liên quan.