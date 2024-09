Thể thao Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chia sẻ về tầm quan trọng của Giải U9 toàn quốc Chia sẻ về giải U9 toàn quốc được tổ chức thường niên một năm 1 lần, ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An nhấn mạnh đây là giải đấu thuộc hệ thống các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, có tầm quan trọng rất lớn đối với việc phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

Ban tổ chức đã trao Huy chương Bạc cho U9 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

P.V: Giải U9 Quốc gia 2024 đã đi qua, nhìn lại hành trình của U9 Sông Lam Nghệ An, điều gì khiến ông ấn tượng nhất?

Ông Trần Quang Dũng: Giải U9 toàn quốc là một trong 7 giải thuộc hệ thống giải trẻ chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Giải U9 được tổ chức với sự phối hợp giữa Báo Thiếu niên Nhi đồng và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trải qua 4 mùa giải, U9 Sông Lam Nghệ An có 2 lần giành chức vô địch vào các năm 2021 và 2022. Ngoài ra, năm 2023, U9 Sông Lam Nghệ An cũng đạt huy chương Đồng và năm 2024 đội giành được huy chương Bạc.

Các cầu thủ U9 SLNA đã thi đấu đầy quyết tâm. Ảnh: Đức Anh

Với cá nhân tôi, thành tích mà U9 vừa đạt được quý như giành được chức vô địch. Bởi trước đó, U9 Sông Lam Nghệ An có thời gian tập luyện rất ngắn. Thầy trò chỉ có hơn 1 tháng để cùng nhau rèn dũa. Trong khi đó, các đội tham dự giải đều có quá trình chuẩn bị rất dài. Vì vậy, chúng tôi đã không quá đặt nặng về thành tích cho đội bóng này.

Tuy nhiên, khi bước vào giải, các cháu U9 đã thể hiện được tinh thần thi đấu quyết tâm, luôn nỗ lực, khát khao để giành chiến thắng. Các em đã vượt qua được chính mình, càng thi đấu, càng hay. Dù chỉ đạt được Huy chương Bạc, nhưng tôi cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ U9 Sông Lam Nghệ An. Lứa cầu thủ này có nhiều cá nhân nổi bật, tiềm năng. Nếu tiếp tục theo đuổi môn bóng đá, tôi cho rằng một số cầu thủ thuộc đội U9 Sông Lam Nghệ An sẽ có nhiều cơ hội để thành công.

Hiện Sông Lam Nghệ An đã có chủ trương để ký hợp đồng với 5 đến 6 cháu vừa thi đấu xuất sắc tại Giải U9 toàn quốc 2024. Các cầu thủ này sẽ làm nóng cốt cho đội U10 Sông Lam Nghệ An của năm 2025.

P.V: Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng, cũng như sức hút mà Giải U9 toàn quốc mang lại?

Ông Trần Quang Dũng: Có thể khẳng định rằng, giải U9 toàn quốc có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Giải được tổ chức để các cầu thủ có cơ hội trau dồi, nâng cao kỹ năng chơi bóng, góp phần ươm mầm những tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà. Bên cạnh đó, đây cũng là sân chơi bổ ích cho các em nhỏ mỗi dịp hè về. Giúp các em được tận hưởng không khí sôi động, sự cuồng nhiệt cùng trái bóng tròn.

Rất đông khán giả đã đến sân để tiếp lửa, cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Đức Anh

Mỗi trận đấu đi qua chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sức hút mà giải đấu này mang lại. Rất đông khán giả đã đến sân để tiếp lửa, cổ vũ cho các cầu thủ nhí chơi bóng. Và có lẽ chính những nét hồn nhiên của các em đã tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn sự quan tâm của khán giả.

Vì ý nghĩa đó, tôi cho rằng giải U9 toàn quốc có tầm quan trọng rất lớn trong hệ thống các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

P.V: Vậy Sông Lam Nghệ An sẽ làm gì để có sự chuẩn bị chủ động hơn cho lớp U9 khi tham gia Giải U9 toàn quốc được tổ chức vào năm sau?

Ông Trần Quang Dũng: Những năm về trước, khi bắt đầu có giải U9 toàn quốc, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An thường tuyển sinh cầu thủ bắt đầu từ 8 tuổi. Việc tuyển sinh sớm sẽ giúp huấn luyện viên có thể thời gian để trau dồi kỹ năng chơi bóng, chiến thuật cho các vận động viên. Giúp các em nhanh chóng trưởng thành và thi đấu tốt hơn khi bước vào giải U9 toàn quốc. Và trên thực tế, năm 2021, 2022, U9 Sông Lam Nghệ An đều giành được chức vô địch khi tham gia Giải U9 toàn quốc.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2024, vì một vài nguyên nhân khách quan, tỉnh Nghệ An đã cắt giảm số lượng đầu vào vận động viên tại trung tâm (Cụ thể, từ 215 vận động viên cắt xuống còn 200 vận động viên). Chính vì vấn đề này mà chúng tôi đã không thể xây dựng được lớp U9 sớm như mong muốn. U9 Sông Lam Nghệ An chỉ có chưa đến 2 tháng tập luyện trước khi bước vào giải.

Huấn luyện viên Lê Kỳ Đại thị phạm những động tác cơ bản cho các cháu U9 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Để chuẩn bị tốt hơn cho Giải U9 toàn quốc 2025, chúng tôi sẽ trình Sở Văn hoá và Thể thao, UBND tỉnh Nghệ An xin bổ sung thêm 15 đến 20 vận động viên. Với số lượng tăng thêm này, đủ để Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An xây dựng thêm lớp U9, tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho Giải U9 toàn quốc. Và qua lớp U9 này cũng sẽ góp phần ươm mầm những tài năng trẻ cho các lứa U tiếp theo của Sông Lam Nghệ An.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!