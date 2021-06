Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn huyện Diễn Châu

18 giờ chiều ngày 16/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An làm việc cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Diễn Châu bàn các giải pháp phòng chống dịch, sau khi trên địa bàn huyện này xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên. Ảnh: Thành Chung

Diễn biến phức tạp

Bệnh nhân mắc Covid-19 ở huyện Diễn Châu có mã ca bệnh BN11634, được phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 16/6; là cán bộ công an huyện, có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 7 xã ở huyện Diễn Châu (Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Liên, Diễn Kim, Minh Châu, Diễn Trung, Diễn Cát). Ca bệnh này là anh trai của bệnh nhân BN 11440 ở phường Hưng Dũng, được phát hiện tối 15/6.

Huyện Diễn Châu đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh liên hệ Quân Khu 4 hỗ trợ phun hóa chất tiêu độc khử trùng ở 7 xã của huyện Diễn Châu; cho phép thực hiện Chỉ thị 16 ở 7 xã và thực hiện Chỉ thị 15 ở các xã, thị trấn còn lại của huyện; phong tỏa các địa điểm mà bệnh nhân từng ghé qua; mong tỉnh hỗ trợ thêm Diễn Châu về nhân lực và chuyên môn chống dịch.

Toàn huyện Diễn Châu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đánh giá cao sự chủ động chống dịch kịp thời của huyện; đặc biệt Diễn Châu đã làm tốt công tác điều tra, truy vết, kích hoạt phương án cách ly các trường hợp F1.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An nêu rõ những biện pháp cần làm ngay, đó là: Trong đêm nay, ngành y tế và huyện Diễn Châu tập trung lấy mẫu xét nghiệm càng nhanh càng tốt, ưu tiên các trường hợp nguy cao; song song với việc lấy mẫu là phun hóa chất tiêu trùng, khử độc; chuyển BN11634 vào Bệnh viện HNĐK Nghệ An cách ly, điều trị.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh giao trách nhiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An phối hợp cùng đoàn tăng cường chi viện cho Hà Tĩnh hỗ trợ cho huyện Diễn Châu lấy mẫu xét; giao Bệnh viện HNĐK Nghệ An thực hiện xét nghiệm cho người dân huyện Diễn Châu; giao Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu vận chuyển mẫu xét nghiệm, hóa chất vật tư liên quan.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh đồng ý kiến nghị của huyện. Theo đó, toàn huyện Diễn Châu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Các xã Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16... Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 17/6/2021.

Bệnh viện HNĐK Nghệ An hỗ trợ huyện Diễn Châu chống dịch Covid-19. Ảnh Thành Chung

Với số lượng F1, F2 và người tiếp xúc lớn, Nghệ An quyết định rút 52 y bác sĩ đang tăng cường cho Hà Tĩnh, điều về thẳng tăng viện cho huyện Diễn Châu, lấy mẫu xuyên đêm nay. Ngoài ra, tỉnh cũng điều động 50 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh (đã được tập huấn) ra Diễn Châu tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Công an tỉnh điều 100 cán bộ chiến sĩ tăng cường chi viện bảo đảm an ninh trật tự cho huyện Diễn Châu.