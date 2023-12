Giao ban cụm thi đua hội chữ thập đỏ các tỉnh Trung Bộ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo hội chữ thập đỏ 6 tỉnh Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Kim Oanh

Tại hội nghị, hội chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm đã đánh giá tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2023. Hội chữ thập đỏ trong cụm đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các hoạt động trọng tâm; không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng 77 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Cụ thể hóa Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ địa chỉ nhân đạo.

Toàn cụm hiện có 2.229 tổ chức hội cơ sở, với 17.019 chi hội, 328.730 hội viên và 41.440 tình nguyện viên, 575.308 thanh, thiếu niên chữ thập đỏ. Hoạt động của các cấp hội đã thực sự chủ động, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và nhu cầu của các đối tượng.

Toàn cảnh hội nghị giao ban. Ảnh: Kim Oanh

Trong năm đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào lớn như: Phong trào “Tết nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, Kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”... Một số mục tiêu nhân đạo đang thực hiện tốt, các chỉ tiêu cơ bản trong năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp hội trong cụm đã vận động và trợ giúp cho 717.144 lượt người là những hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, với tổng trị giá trên 331,5 tỷ đồng, vận động và tiếp nhận 137.442 đơn vị máu...

Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Oanh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long ghi nhận: Trong năm qua, các cấp hội đã đi đầu, phát huy tốt vai trò nòng cốt, điều phối trong công tác nhân đạo, từ thiện; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia. Các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thảm họa được tổ chức thường xuyên, ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả..., để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh một số vấn đề mà hội chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm cần quan tâm: Cần tiếp tục hướng về cơ sở, gắn với nhiệm vụ an sinh xã hội và thực tiễn từng địa phương; kết hợp giữa giúp đỡ trực tiếp và hỗ trợ lâu dài về sinh kế; mở rộng phạm vi giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần. Tham mưu thực hiện hiệu quả các kết luận của Ban Bí thư; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác hội chữ thập đỏ. Các đơn vị trong cụm thi đua cần tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, bất cập về tổ chức và hoạt động của hội; chăm lo xây dựng tổ chức, phát triển tình nguyện viên.

Tại hội nghị, hội chữ thập đỏ các tỉnh bình xét các danh hiệu thi đua năm 2023; đồng thời, triển khai nhiệm vụ năm 2024, trước mắt, tập trung thực hiện tốt phong trào “Tết Nhân ái”, “Lễ hội Xuân hồng” 2024 và Chương trình an toàn cho ngư dân nghèo; Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật đạt kết quả cao.