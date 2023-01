Giáo dục Nghệ An gặt hái nhiều thành tựu mới

(Baonghean.vn) - Năm 2022, ngành Giáo dục Nghệ An đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đạt nhiều thành tích nổi bật, tiếp tục khẳng định vị thế “đất học” xứ Nghệ.

Năm 2022 ngành đã chủ động tham mưu hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục của tỉnh giai đoạn đến năm 2030. Trong đó, đã tham mưu HĐND tỉnh thông qua 6 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 11 đề án, kế hoạch cho giai đoạn đến năm 2030; đặc biệt, đã tham mưu để Nghệ An là tỉnh đầu tiên phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều kế hoạch liên quan đến việc xây dựng xã hội học tập, phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10, thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng”; thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục chủ động, linh hoạt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2021-2022; tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chất lượng; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đồng bộ, khoa học và đúng kế hoạch. Hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2022, lũy kế kết thúc năm 2022 sẽ có 1.101 trường đang đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 75,66% (vượt chỉ tiêu 16 trường).

Đột phá xây dựng và triển khai hiệu quả các mô hình trường học, giáo dục đi đầu khu vực Bắc Trung Bộ: Các mô hình “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; “Phối hợp gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non” và “Hỗ trợ trẻ 5 tuổi trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học”.

Triển khai thí điểm mô hình xây dựng 5 trường THPT và 9 trường THCS trọng điểm chất lượng cao; mô hình trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế; mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, THCS kiểu mới; triển khai thí điểm trường phổ thông dân tộc bán trú THCS. Phối hợp Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam - VIGEF triển khai Dự án “Trường học hạnh phúc” tại thành phố Vinh, các huyện Nghĩa Đàn, Con Cuông, Đô Lương. Mô hình đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông đã được tổ chức triển khai đầu tiên trong cả nước.

Hoàn thành biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo Chương trình GDPT 2018 và tiếp tục triển khai các chương trình Tiếng Anh tăng cường, Stem, Tin học…; Thực hiện ký kết chương trình phối hợp giữa sở với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Triển khai có hiệu quả các mô hình phòng giúp phòng, trường giúp trường, hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi, “Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”; “Tiếng trống học bài”.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ về đào tạo, đào tạo lại, kết hợp bồi dưỡng, tập huấn phù hợp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu “Phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học”. Thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số ngành Giáo dục, đảm bảo mục tiêu kép vừa thay đổi hình thức hoạt động quản lý, quản trị và dạy học; vừa đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đã hoàn thành hệ thống IOC ngành Giáo dục giai đoạn 1. Năm 2022, giáo viên Nghệ An đạt 1 giải Nhất, 4 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 1 giải Bình chọn vòng chung khảo Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số.

Chất lượng giáo dục toàn diện được khẳng định, thuộc tốp 5 địa phương dẫn đầu về học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Năm 2022, Nghệ An có 1 học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương, 1 học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế; 1 học sinh đạt Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế; có 97 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó, có 6 giải Nhất. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nghệ An xếp thứ 20, tăng 14 bậc so với năm 2021.

Tạo dấu ấn quan trọng trong sân chơi toàn quốc, khuyến khích học sinh tích cực, sáng tạo, ứng dụng kiến thức, kỹ năng được học vào cuộc sống. Trong năm có 2 học sinh đạt 2 giải Nhất và 3 giải Nhì Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"; đạt 2 giải Nhất, 3 giải Ba, 2 giải Chuyên đề và 3 giải Khuyến khích Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2022"; đạt 1 giải Nhì Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ngoài ra, có 1 dự án đạt giải Nhất vòng bình chọn và đạt giải Ba chung cuộc, cuộc thi cấp quốc gia "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp"; đạt hạng Nhì toàn đoàn tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc; đạt 2 giải Tư tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia.

Nghệ An là tỉnh thứ 25 được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chất lượng phổ cập giáo dục tiếp tục được nâng cao.

Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Phối hợp với Hệ thống Trường TH School, triển khai chương trình giáo dục tích hợp cho học sinh THPT để tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra quốc tế và nhận bằng tốt nghiệp quốc tế Alevel được chấp nhận trên toàn cầu. Triển khai các sự kiện kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Tiếp nhận đào tạo đại học và sau đại học cho 100 cán bộ, sinh viên và đào tạo Tiếng Việt cho 111 lưu học sinh Lào năm 2022 và hoàn thành thủ tục cho 101 cán bộ, sinh viên và đào tạo Tiếng Việt cho 121 lưu học sinh Lào năm 2023. Chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lưu học sinh Lào tại các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kết thúc năm 2022, Đảng bộ Sở GD&ĐT đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”; Sở GD&ĐT Nghệ An tiếp tục được UBND tỉnh xếp loại xuất sắc; (2 năm liên tiếp), đồng thời được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ Thi đua đơn vị đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021-2022. Ngành cũng được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2022.