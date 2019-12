Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Đài PT-TH Nghệ An tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Đức Anh

Tại chương trình, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Nghệ An biểu diễn; theo dõi phóng sự ngợi ca phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, “Trung với Đảng, hiếu với dân”, "đã ra quân là đánh thắng" của cán bộ, chiến sĩ Nghệ An trong 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược.