Kinh tế Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc rét đậm đến bao giờ? Gió mùa Đông Bắc tăng cường khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ rét về đêm, có nơi dưới 16°C, kéo dài đến hết 24/10.

Chiều tối và đêm 22/10, gió mùa Đông Bắc tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Trung Trung Bộ. Khu vực Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mùa đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cồn Cỏ cấp 6, giật cấp 7; Lý Sơn cấp 6, giật cấp 8. Trong đất liền, gió mùa đông bắc đạt cấp 3-5, vùng ven biển có nơi cấp 6.

Dưới tác động của bão số 12 kết hợp gió mùa Đông Bắc, khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gió mùa Đông Bắc năm nay có xu hướng hoạt động sớm và mạnh hơn trung bình nhiều năm.

Từ tháng 12/2025 đến 1/2026, gió mùa Đông Bắc sẽ tiếp tục tăng cường, gây rét đậm ở Bắc Bộ, đặc biệt trong nửa cuối tháng 12/2025.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, gió mùa Đông Bắc khiến nhiệt độ giảm mạnh, đêm và sáng lạnh rõ rệt, vùng núi rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–22°C, trung du 17–19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Khu vực Hà Nội không mưa, đêm và sáng sớm chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc nên trời lạnh 19–22°C, độ ẩm cao, gây cảm giác rét buốt khi có gió thổi mạnh.

Trên biển, gió mùa Đông Bắc kết hợp hoàn lưu bão số 12 tạo ra gió mạnh cấp 7–10, giật cấp 12 tại Bắc Biển Đông và khu vực Hoàng Sa. Sóng biển cao 3–7m, biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ cũng hứng chịu gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2–4m.

Vùng biển Quảng Trị – Quảng Ngãi (gồm Cồn Cỏ, Lý Sơn, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6–8, giật cấp 10, biển động dữ dội, nguy hiểm cho tàu thuyền nhỏ và ngư dân đánh bắt xa bờ.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, bão số 12 và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng. Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho nông nghiệp, cây trồng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Lượng mưa lớn còn làm tăng nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng đồi núi. Khu đô thị và khu công nghiệp có thể bị ngập cục bộ nếu mưa kéo dài.