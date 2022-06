Giữ bình yên trên các bản làng Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Tại Lục Dạ - một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Con Cuông, với những biện pháp nắm bắt thông tin dư luận ngay tại các thôn bản, cùng với sự vào cuộc kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, những vụ việc vi phạm về an ninh trật tự được giải quyết nhanh chóng. Sự quan tâm, sâu sát đã giúp giữ cho thôn bản Lục Dạ bình yên, người dân an tâm sinh sống, lao động sản xuất.

Ngăn chặn sớm các mâu thuẫn, vi phạm về đất đai

Đầu tháng 6/2022, chúng tôi đến các bản làng ở xã Lục Dạ, nhận thấy điểm nổi bật nơi rừng núi xa xôi này là sự yên bình dưới mỗi mái nhà của người dân các bản làng. Thêm vào đó là hệ thống đường nội thôn bản khá sạch sẽ, gọn gàng và có quy hoạch tường rào ngay hàng thẳng lối.

Bí thư Đảng uỷ xã Lục Dạ Lương Văn Tuấn cho biết, trước đây ở một số bản thường xảy ra việc lấn chiếm lòng lề đường, lấn chiếm đất tập thể. Song, nhờ phát hiện sớm, tuyên truyền và xử lý kịp thời nên đến nay hầu như rất ít hộ dân vi phạm.

Ví như cách đây không lâu, bà con ở bản Xằng của xã Lục Dạ bày tỏ băn khoăn về việc một hộ dân trong bản canh tác trên đất cộng đồng. Nắm bắt được sự việc, ban quản lý bản đã báo cáo lên UBND xã đề nghị tiến hành xác định ranh giới đất trồng mét của tập thể. Ngay sau đó, cán bộ UBND xã đã cùng với hộ dân, ban quản lý bản Xằng thực hiện đo đạc, giúp hai bên xác định ranh giới và chấm dứt việc canh tác sang đất tập thể.

Cũng liên quan vấn đề tranh chấp đất đai, cuối tháng 3/2022, bộ phận địa chính xã tiếp nhận 1 đơn thư kiến nghị, phản ánh của người dân về việc hai hộ dân ở bản Kim Sơn mâu thuẫn, gây mất đoàn kết vì tranh chấp ranh giới đất đai giữa các hộ ông V.T.N và V.T.S.

Cán bộ chuyên môn UBND xã Lục Dạ đã phối hợp với cán bộ bản xác minh ranh giới, đồng thời tổ chức hòa giải mâu thuẫn giữa hai hộ. Lần hoà giải thứ nhất, hai bên vẫn không thống nhất được phương án giải quyết. Tổ hòa giải tiếp tục làm việc lần hai, giao cho hai hộ gia đình trong thời gian 7 ngày tự thỏa thuận, trao đổi với nhau về phần đất lấn chiếm giữa hai hộ theo đúng quy định.

Cùng với đó, cán bộ chuyên môn, ban quản lý bản cũng tuyên truyền, giải thích cho hai hộ về các quy định của pháp luật trong xử lý tranh chấp đất đai. Nhờ vậy, hai bên đã tự bàn bạc thỏa thuận, đồng ý phương án giải quyết và có biên bản bàn giao, cam kết không kiện cáo, kiến nghị liên quan đến thửa đất tranh chấp.

Ngoài phát hiện sớm, giải quyết tận gốc những vụ việc tranh chấp về ranh giới đất đai, cấp uỷ, chính quyền ở Lục Dạ còn quan tâm ngăn chặn những hành vi lấn chiếm đất công ở một số bản, không để lây lan các vi phạm tương tự.

Ví như khi phát hiện 1 hộ dân ở bản Liên Sơn trong quá trình sửa nhà đã để mái tôn của gia đình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, UBND xã đã yêu cầu chấm dứt lấn chiếm. Hoặc một số hộ dân ở bản Mọi, bản Xằng, bản Liên Sơn xây dựng, sửa chữa nhà ở làm tắc mương thoát nước, làm bờ rào lấn vào đất tập thể cũng đã được UBND xã phát hiện, đề nghị trả lại hiện trạng và ký cam kết không tái lấn chiếm.

Xử lý nghiêm các vi phạm về an ninh trật tự

“Sau khi phát hiện sớm và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra sau Tết nguyên đán Nhâm Dần đến nay, tình hình an ninh trật tự ở các bản làng Lục Dạ đã trở về trạng thái bình yên” - một cán bộ UBND xã Lục Dạ cho biết.

Từ đầu năm đến tháng 3/2022, trên địa bàn xã Lục Dạ xảy ra 5 vụ việc vi phạm về an ninh trật tự như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; vi phạm về sử dụng pháo nổ... Ngay khi nắm bắt được tin báo về các vi phạm, Công an xã Lục Dạ đã cử tổ công tác khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu giữ vật chứng, lập biên bản và xác minh các đối tượng liên quan; đề xuất Trưởng Công an huyện ra quyết định xử phạt hành chính đối với 03 đối tượng vi phạm.

Cụ thể, xử phạt N.H.N và N.H.N đều trú tại bản Liên Sơn về hành vi “xâm hại đến sức khỏe người khác” với mức phạt 2,5 triệu đồng/người; xử phạt N.T.T trú tại bản Liên Sơn về hành vi “lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng" với mức phạt 2 triệu đồng.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, bên cạnh tuyên truyền thường xuyên, lực lượng công an cũng như ban quản lý các thôn bản, các hội đoàn thể ở Lục Dạ cũng thống nhất quan điểm xử lý nghiêm nếu có trường hợp vi phạm.

Vì vậy, việc 1 học sinh Trường THCS Lục Dạ, mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, yêu cầu ký cam kết về việc chấp hành các quy định trong phòng chống các hành vi vi phạm về pháo nổ nhưng vẫn có biểu hiện sản xuất, tàng trữ trái phép pháo nổ tại nhà ở đã được Công an xã kiểm tra, vận động đối tượng và gia đình chủ động giao nộp các quả pháo nổ tự chế. Công an xã đã thu giữ vật chứng, lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu chủ tịch UBND xã báo cáo đề xuất chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo.

Bí thư Đảng uỷ xã Lục Dạ Lương Văn Tuấn cho biết, “bí quyết” để giữ bình yên trên các bản làng nơi đây, giúp bà con yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất là phát hiện sớm các vi phạm và xử lý dứt điểm. Ngay khi có dấu hiệu vi phạm thì kiểm tra sớm, với những trường hợp nhẹ thì nhắc nhở, tuyên truyền vận động để người dân hiểu. Những trường hợp cố tình chây ỳ thì sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt theo quy định của pháp luật, hoặc theo quy ước, hương ước của cộng đồng.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ xã Lục Dạ cũng chỉ đạo, thực hiện các biện pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực phối hợp lực lượng Công an triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; đầu mỗi năm đều kịp thời ban hành kế hoạch xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Song song với đó, việc hàng năm UBND xã Lục Dạ đều triển khai cho các hộ dân đăng ký các danh hiệu Gia đình văn hóa, Gia đình thể thao, Khu dân cư văn hóa kết hợp với xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân… cũng là một trong những biện pháp tích cực giúp người dân có ý thức nhắc nhở nhau cùng chấp hành tốt các quy định của pháp luật, góp phần giữ bình yên cho các bản làng.