Kinh tế Gỡ vướng trong công tác đấu thầu thực hiện công trình lâm sinh Ngày 13/10, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu năm 2025. Tới dự có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị liên quan.

Hội nghị tập huấn được tổ chức trong 2 ngày (13 và 14/10), tập trung vào nội dung: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu; Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, lưu ý về lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Hợp đồng, xử lý kiến nghị, kiểm tra, giám sát và xử lý tình huống trong đấu thầu; Đấu thầu qua mạng... Nội dung tập huấn do bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý ngân sách nhà nước thực hiện.

Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý ngân sách nhà nước Nguyễn Thị Quỳnh Phương trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đây là một trong những việc làm kịp thời, ý nghĩa của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng nhằm hỗ trợ các đơn vị giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ các nguồn kinh phí của đơn vị; Công tác đấu thầu thực hiện công trình lâm sinh (trồng rừng thay thế, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung hoặc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, nuôi dưỡng rừng,...).