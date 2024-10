Góp phần nâng cao chất lượng rừng và phát triển sinh kế bền vững cho người dân

“

Sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An, Hội đồng quản lý quỹ, Ban Kiểm soát quỹ, các sở ngành liên quan; Sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, các chủ rừng, sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đưa chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thực sự đi vào cuộc sống. Chính sách này mang lại nguồn lực tài chính mới, ổn định, làm giảm áp lực cho công tác quản lý và bảo vệ rừng của ngân sách nhà nước. Thu nhập từ dịch vụ môi trường rừng đã góp phần cải thiện thu nhập, nhất là đối với những hộ nghèo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương thuộc khu vực miền núi, biên giới...

Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong thời gian tới, quỹ mong muốn UBND tỉnh, Hội đồng quản lý quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thực hiện tốt chính sách chi trả, trồng rừng thay thế và các hoạt động quản lý bảo vệ, phát triển rừng...

Ngô Hoàng Khanh – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng