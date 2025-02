Kinh tế Tỷ lệ che phủ rừng ở Nghệ An đạt gần 60% Ngày 28/2, tại thành phố Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan thuộc lĩnh vực lâm nghiệp năm 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Văn Trường



Tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,16%



Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, trong năm 2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ký 48 hợp đồng ủy thác (tại các cơ sở sản xuất thuỷ điện, sản xuất - cung ứng nước sạch, sản xuất công nghiệp) với tổng nguồn thu hơn 133 tỷ đồng. Thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng kịp thời 144 tỷ đồng cho bà con bảo vệ rừng. Giải ngân tiền trồng rừng thay thế trên 99 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 5.350 ha.

Đối với việc thực hiện chi trả nguồn hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính (ERPA), trong năm 2024, địa bàn Nghệ An có trên 31.000 chủ rừng được nhận 173 tỷ đồng từ nguồn tín chỉ carbon.

Nguồn kinh phí từ ERPA mà Nghệ An có được từ hoạt động bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính đã góp thêm nguồn tài chính cho các chủ rừng thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, hỗ trợ sinh kế gắn với bảo vệ và phát triển rừng cho cộng đồng dân cư.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan thuộc lĩnh vực lâm nghiệp năm 2025. Ảnh: Văn Trường



Tuy nhiên, nguồn kinh phí chi trả từ ERPA vẫn còn chậm, nguyên nhân là, công tác rà soát, lập danh sách chi trả, thu thập tài khoản ngân hàng, các hồ sơ thủ tục liên quan (giấy uỷ quyền) tại một số huyện còn chậm…

Cũng tại Hội thảo, Chi cục Kiểm lâm đã báo cáo kết quả cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, hiện nay địa bàn Nghệ An đã có 20/20 huyện, thành, thị hoàn thành công tác cập nhật và đồng bộ kết quả về máy chủ trung tâm. Đến nay, Nghệ An có 1.648.649 ha diện tích rừng tự nhiên, có 975.436,99 ha diện tích đất có rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,16 %.

Theo đó, tổng diện tích diện tích rừng biến động gồm: Diện tích rừng trồng là 178.358 ha, tăng 6.936 ha so với cùng kỳ năm 2023, diện tích rừng tự nhiên là 797.078 ha, tăng 6.725 ha so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân diện tích rừng tự nhiên tăng là do hoạt động lâm sinh khoanh nuôi tái sinh rừng đạt tiêu chí thành rừng.

Tại Hội thảo các đại biểu đã bàn các giải pháp về phương án sử dụng kinh phí trồng rừng thay thế theo Nghị quyết số 137/2024/NQ-QH15 của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thành Dũng - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Văn Trường

Giải quyết các tồn tại, vướng mắc

Kết thúc hội thảo, đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị ngành lâm nghiệp. đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung. Cụ thể, đối với phương án sử dụng kinh phí trồng rừng thay thế theo Nghị quyết số 137/2024/NQ-QH15 của Quốc hội, Chi cục Kiểm lâm căn cứ Nghị quyết số 137/2024/NQ-QH15, Luật Lâm nghiệp năm 2017… tham mưu Sở trình UBND tỉnh phương án sử dụng kinh phí trồng rừng thay thế trước ngày 10/3/2025.

Giao Chi cục Kiểm lâm, kiểm tra, làm rõ căn cứ để giải trình nguyên nhân tăng giảm, nhất là đối với diện tích rừng tự nhiên để báo cáo giải trình, kịp thời công bố hiện trạng rừng cấp tỉnh.

Nghệ An bảo vệ được nhiều cánh rừng nguyên sinh quý hiếm. Ảnh: Văn Trường

Sở yêu cầu Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm lập dự toán và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục tổng hợp báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Chi cục Kiểm lâm để tham mưu phân bổ hết số kinh phí còn lại.

Đối với nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng, rà soát, tổng hợp kinh phí thu được từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng nhưng chưa xác định được đối tượng chi. Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định bù đơn giá cho các lưu vực thủy điện có đơn giá thấp.

Về chi trả ERPA (tín chỉ carbon), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khẩn trương tham mưu điều chỉnh kế hoạch tài chính tổng thể theo Quyết định số 3326/QĐ-BNN ngày 02/10/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trên cơ sở kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2024, các hạt Kiểm lâm rà soát, lập danh sách thông tin chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư làm cơ sở chi trả tiền ERPA năm 2025.