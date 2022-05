GS.TS Thái Văn Thành trăn trở về tương lai của giáo viên mầm non hợp đồng tại diễn đàn Quốc hội

Sáng 25/5, phát biểu tại phiên thảo luận tổ, GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT, Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực, đại biểu Đoàn Nghệ An nhấn mạnh, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, đặc biệt là đội ngũ giáo viên quyết định rất lớn đến chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, tại phiên thảo luận, GS.TS Thái Văn Thành bày tỏ trăn trở về tương lai của đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng. Theo đại biểu Đoàn Nghệ An, từ năm 2013 có Thông tư liên tịch giữa các Bộ Giáo dục & Đào tạo, Nội vụ, Tài chính cho phép hợp đồng giáo viên mầm non theo chỉ tiêu ngân sách Chính phủ giao.