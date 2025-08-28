Văn hóa Hà Nội xử lý ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, sẵn sàng cho các sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9 Sau ảnh hưởng bão số 5, Hà Nội huy động toàn lực tiêu úng, đảm bảo sẵn sàng cho các sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9

Mưa lớn đúng thời điểm sơ duyệt diễu binh

Hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Hà Nội ngập úng.

Sáng 27/8, đúng ngày diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành, một số tuyến phố nội đô vẫn còn ngập cục bộ, ảnh hưởng tới việc đi lại.

Trước tình hình đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai nhiều phương án khẩn cấp để bảo đảm đường thông thoáng phục vụ sự kiện quan trọng này.

Giải pháp xử lý ngay từ đầu mùa mưa

Ngay khi có dự báo bão số 5, thành phố chủ động hạ thấp mực nước trên hệ thống sông và hồ điều hòa xuống mức thấp nhất.

Các trạm bơm được bảo dưỡng, sửa chữa để vận hành liên tục. Thiết bị di động cũng được bố trí sẵn tại các điểm thường xuyên xảy ra ngập cục bộ.

Trong đợt mưa này, công ty huy động 100% nhân lực, phương tiện. Nhờ đó, nhiều điểm ngập đã được khắc phục nhanh chóng, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo thiết kế, hệ thống thoát nước của lưu vực sông Tô Lịch chịu được 310 mm/2 ngày.

Tuy nhiên, riêng tại quận Hai Bà Trưng, lượng mưa đo được sau 2 ngày lên tới 594 mm, gần gấp đôi công suất. Dù vậy, đến 14h chiều 26/8, thành phố đã xử lý cơ bản các điểm ngập.

Một số khu vực vẫn ngập cục bộ do phụ thuộc vào mực nước sông Nhuệ chưa thoát kịp. Ở phía tả sông Nhuệ có tuyến Võ Chí Công, phía hữu sông Nhuệ có Nguyễn Xiển và Đại lộ Thăng Long. Khu vực Long Biên cũng ngập do hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh.

Ngược lại, các tuyến phố cũ nội đô thuộc quận Ba Đình, nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã được xử lý dứt điểm, không còn ngập.

Kế hoạch ứng trực toàn diện đến hết 2/9

Chính quyền Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cụ thể để sẵn sàng ứng phó.

Về nhân sự, 100% cán bộ, công nhân viên được huy động ứng trực liên tục đến hết ngày 2/9.

Về phương tiện, toàn bộ thiết bị được kiểm tra thường xuyên, bảo đảm hoạt động tốt trong mọi tình huống.

Ngoài ra, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp, Công an TP và Đài Tiếng nói Việt Nam để phân luồng từ xa tại những điểm có nguy cơ ngập.

Người dân được khuyến cáo hạn chế đi qua các điểm úng ngập.

Công ty thoát nước sẽ khoanh vùng xử lý, đồng thời thông báo kịp thời khi tuyến đường được thông trở lại.

Ứng dụng HSDC Maps thường xuyên cập nhật tình trạng ngập theo thời gian thực để người dân tra cứu trước khi di chuyển.

Chính quyền mong người dân chung tay cùng thành phố bằng những hành động thiết thực. Không xả rác ra đường, không để rác trôi xuống hố ga gây tắc nghẽn. Các cơ sở kinh doanh cần che chắn hố ga thu nước để tránh ứ đọng trong mưa lớn.

Những hành động nhỏ này góp phần quan trọng giúp Hà Nội đón mùa lễ hội an toàn, trọn vẹn, đúng tinh thần văn minh và thanh lịch của Thủ đô.