Hai chàng trai quê Tân Kỳ đam mê tiếng sáo

(Baonghean.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội thảo “Từ đề cương về văn hóa Việt Nam – định hướng chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030”. Báo Nghệ An ghi lại ý kiến của một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại hội thảo.